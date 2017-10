Der Dresdner Flughafen ist bei Weitem nicht ausgelastet. Seit 2011 sind die Passagierzahlen von 1,92 Millionen auf 1,66 Millionen im Jahr zurückgegangen. Der Betrieb ist defizitär. Aus diesem Grund hat der Landkreis Bautzen die Reißleine gezogen und will seinen Anteil am Unternehmen loswerden. Wie eine Sprecherin des Kreises dem MDR SACHSEN mitteilte, hat man jetzt bei der Flughafengesellschaft Dresden den Austritt beantragt.

Der Landkreis Bautzen ist am Dresdner Flughafen mit knapp 0,6 Prozent beteiligt. Bisher wurde er nicht zur Kasse gebeten, wie Frances Lein von der Pressestelle des Landratsamtes, verneint. Verluste hat bisher die Mitteldeutsche Flughafen AG mit jährlich mehreren Millionen Euro ausgeglichen. Für das Jahr 2015 handelte es sich um rund 8,3 Millionen Euro und 6,4 Millionen Euro waren es für 2016. Die Mitteldeutsche Flughafen AG ist mit knapp 94 Prozent Mehrheitseigner des Dresdner Airports. Trotzdem will Bautzen auf Nummer sicher gehen und nun seinen Minianteil abstoßen. Denn: "Es besteht das Risiko, insbesondere bei Investitionen zu finanziellen Beteiligungen herangezogen zu werden", erklärt Lein.

Als bedauerlich bezeichnet Flughafensprecher Christian Adler, dass der Landkreis die "sehr vertrauensvolle und auf die positive Entwicklung ausgerichtete" Zusammenarbeit beenden will. Er betont, dass die Mitteldeutsche Flughafengesellschaft, zu der die Flughäfen Leipzig/Halle Airport und Dresden International sowie die Bodenabfertigungsgesellschaft PortGround gehören, zum Ausgleich von operativen Verlusten noch nie auf Zahlungen der Eigentümer angewiesen war. "Ganz im Gegenteil – allein in den letzten fünf Jahren betrug der operative Gewinn insgesamt knapp 30 Millionen Euro", so Adler. Er fügt hinzu, dass der Verkauf von Bautzens Anteilen keine finanziellen Auswirkungen auf die Flughafen Dresden GmbH haben werde.