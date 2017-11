Peter-Kilian Rausch ist aufgewühlt. "Das ist ein Dolchstoß", sagt der Betreiber des Spreehotels. "Mein erster Impuls war, sofort zuzumachen." Im Frühsommer hatte er schon schwer mit sich gerungen, als klar wurde, dass der Landkreis den Vertrag für die Asylunterkunft am Bautzener Stausee im Juni beendet. Dabei wurde gerade Rauschs Einrichtung stets gelobt und gern als Vorzeigeobjekt hervorgeholt. Denn hier bemühten sich viele Sozialarbeiter und Ehrenamtliche ernsthaft um die Integration der Geflüchteten.

Peter-Kilian Rausch beschäftigt im Integrationszentrum acht Mitarbeiter, die sich um die Geflüchteten kümmern. Bildrechte: MDR/Rica Sturm Nun sollte das Spreehotel langsam auslaufen - als Übergangswohnheim für anerkannte Asylbewerber. Der Landkreis Bautzen und der Freistaat Sachsen beschlossen, das Haus von Juli bis Dezember dieses Jahres unter der Bezeichnung "Integrationszentrum" weiter zu unterstützen. In Höhe von 60.500 Euro tragen sie für die letzten sechs Monate die Kosten der Mitarbeiter. Neben Eigenmitteln des Betreibers hatte sich auch die Stadt Bautzen bereit erklärt, 25.000 Euro zuzuschießen. Doch die Rechnung machte Bautzens Oberbürgermeister Alexander Ahrens (SPD) ohne die Opposition. Im Finanzausschuss am Dienstag stimmten alle anwesenden Stadträte von CDU und Bürgerbündnis dagegen. Linke, SPD und der Oberbürgermeister waren dafür. Durch die Stimmengleichheit fiel der Antrag durch.

CDU und Bürgerbündnis stimmen mit Nein

Die Vorlage, die an den Ausschuss ging, sei intransparent gewesen. Auch habe man keine städtische Zuständigkeit gesehen, erklärte CDU-Stadtrat Dirk Lübke im Nachhinein. Das sah SPD-Stadtrat Roland Fleischer anders: Hier wurde eine Sache auf die politische Ebene gehoben, seien Ressentiments gegen Ausländer gestärkt worden, anstatt ein Heim zu unterstützen, das mit menschlichem Antlitz geführt wurde. Mit städtischem Rückhalt hätte man zwei Monate Zeit gehabt, für die Heimbewohner eine Wohnung zu finden.

Bautzens Verwaltung macht dazu eine Rechnung auf: Wären die rund 40 Flüchtlinge des Spreehotels obdachlos, wäre die Stadt für deren Unterbringung zuständig, sagt Stadtsprecher André Wucht. Das käme Bautzen um ein Vielfaches teurer. Allein die 12 vorhandenen Plätze der städtischen Notunterkunft kosteten im Jahr etwa 132.000 Euro, wie OB Ahrens argumentierte. Zudem stünden in Bautzen nicht ausreichend Unterbringungsmöglichkeiten zur Verfügung, Betroffene müssten also im Extremfall in Hotels untergebracht werden.

Aus kurz vor Toreschluss

Peter-Kilian Rausch sieht sich nun in einer Zwickmühle: Ohne Bautzens Unterstützung bricht der finanzielle Unterbau für das Integrationszentrum kurz vor Ablauf der Maßnahme zusammen. "Aber ich kann es moralisch nicht rechtfertigen die Leute Mitte November vor die Tür zu setzen", so Rausch, der in den nächsten Tagen eine endgültige Entscheidung über die Zukunft der Bewohner des Spreehotels treffen muss. Darunter sind auch Familien.

Das Spreehotel soll wieder ein Hotel werden. Laut Oberbürgermeister Alexander Ahrens gibt es zwei Interessenten, die das Areal am Stausee betreiben wollen. Bildrechte: MDR/Christian Essler/xcitePRESS

Spreehotel soll wieder Hotel werden

Planmäßig wäre für Rausch ab dem 31. Dezember mit der Flüchtlingsunterkunft sowieso Schluss gewesen. Eine Verlängerung des Integrationszentrums ins nächste Jahr hinein ist vom Tisch. Rausch will Bautzen verlassen und in seinen Heimatort im Schwarzwald zurückkehren. Und für das ehemalige Vier-Sterne-Hotel, das im Juli 2014 unter viel Protest der Anwohner zum Asylheim wurde, gibt es schon Interessenten. Wie Oberbürgermeister Alexander Ahrens im Finanzausschuss mitteilte, haben sich zwei potentielle Betreiber gemeldet, die die Anlage wieder in ein Hotel verwandeln wollen.

Quelle: MDR/ma