In der Altstadt, wie hier auf der Reichenstraße, müssen viele Geschäfte um ihre Kunden kämpfen. Bildrechte: MDR/Madeleine Arndt

Zwei Jahre lang wurde darauf hingearbeitet: Jetzt ist alles bereit für Bautzens Online-City. Unter der Webadresse "bautzen.info" sollen die Gewerbetreibenden ab 6. November ihren Service und ihre Produkte einheitlich und für den User mit einem Klick schnell erreichbar präsentieren können. "Es freut mich, dass wir es mit dieser Seite schaffen, Handel, Tourismus und Gastronomie auf einer Plattform darzustellen", sagt Bautzens Citymanagerin Gunhild Mimuß.

Schwung für den Einzelhandel

Unter den Rubriken "Erlebnisse und Touren", "Einkaufen", "Essen und Trinken" sowie "Übernachten" stellen sich Handel und Gastronomie sozusagen auf Miniwebseiten vor. Dort erhält man sowohl allgemeine Angaben zum Unternehmen wie Öffnungszeiten, Adresse und Telefonkontakt, bekommt aber auch über Fotos einen ersten Eindruck vom Geschäft. Zusätzlich haben die Gewerbetreibenden die Möglichkeit, auf besondere Angebote und Aktionen zu verweisen. Und wer möchte kann seinen Online-Shop verlinken. Mit der einheitlichen Serviceseite erhofft sich der Bautzener Innenstadt-Verein neuen Schwung für den Einzelhandel. Die Präsentation im Internet soll dem Kunden Lust darauf machen, lokal einzukaufen.

Viele Geschäfte sind dem Kunden noch völlig unbekannt, diese haben die Möglichkeit sich auf der Seite darzustellen. Gunhild Mimuß Citymanagerin von Bautzen

Gunhild Mimuß will Händler und Gastronomen auf einer Internetseite vereinen. Bildrechte: MDR/Madeleine Arndt So sind beispielsweise die Öffnungszeiten der Läden in Bautzens Innenstadt sehr unterschiedlich. Manche schließen früh, andere machen Mittagspausen. Ein kurzer Blick auf die neue Händlerplattform könnte da dem Kunden manche Enttäuschung vor verschlossener Ladentür ersparen. Mimuß verweist auf das Vorbild Wuppertal. Die Stadt hatte als erste eine Online-City für ihren lokalen Handel ins Leben gerufen. Dort habe die Erfahrung gezeigt, dass mehr Kunden in die Läden kommen, weil sie allein schon über die Öffnungszeiten informiert sind, so die Citymanagerin.

Mit ihrer Version einer Online-City wäre die Stadt Bautzen Vorreiter in der Oberlausitz. Angedacht ist, dass die Serviceseite zunächst autark existiert, dann aber nach dem Relaunch der Homepage der Stadt Bautzen an diese angedockt wird. Dadurch rechnet der Innenstadt-Verein mit hohen Klickzahlen. Später könnten auch noch Versionen der Plattform in Englisch, Tschechisch oder Sorbisch hinzukommen.

Die Online-City ist ein digitales Abbild des Handels, der Gastronomie und Beherbergung in Bautzen. Henrik Truhel Händler und Sprecher von Bautzens Innenstadt-Verein

Die Präsentation im Internet ist nicht kostenlos. Was nichts kostet, taugt auch nichts, meint Henrik Truhel Innenstadt-Verein. Bildrechte: MDR/Madeleine Arndt Die Präsentation auf der Online-City ist für die Gewerbe vor Ort nicht kostenlos. Die Erstellung der Miniwebseite kostet 300 Euro, danach müssen monatlich 24 Euro gezahlt werden. Bisher haben sich 20 Gewerbetreibende für die Online-City angemeldet. Nach und nach soll die Plattform wachsen. Das Ziel der Citymanagerin ist es, schließlich alle rund 200 Unternehmer aus Gastronomie und Handel auf der Seite zu vereinen.

Herbstfest am Sonntag

Einkaufen in ein Event zu verpacken, ist eine weitere Variante, die Leute in die Geschäfte ihrer Stadt zu locken. Deshalb lädt der Innenstadt-Verein am 1. Oktober zum Herbstfest in die Altstadt. Auf dem Hauptmarkt werde es ab 9 Uhr einen Herbstmarkt mit lokalen Köstlichkeiten geben, kündigt Mimuß an. Es gibt Musik und für die Kinder einen kleinen Streichelzoo. In der Reichenstraße wird eine fast 200 Meter lange Tafel aufgebaut. An der können die Bürger ins Gespräch kommen, verschnaufen oder einen Happen zu Mittag essen.

In diesem Jahr veranstaltet der Innenstadt-Verein außerdem einen Grillwettbewerb. Jeder, der Lust und Laune hat, kann seinen Grill aufstellen und Würstchen auf dem Rost brutzeln. Das Gegrillte soll verschenkt oder zu einem kleinen Preis verkauft werden. Auf Wertungskarten können die Meister am Rost beurteilt werden. Wer die meisten Punkte bekommt, dem winkt ein Preis.

"Wir rufen alle Super-Griller auf, mit ihrem Holzkohlegrill in die Stadt zu kommen." Gundhild Mimuß Citymanagerin von Bautzen

Zwischen 13 und 18 Uhr öffnen die Geschäfte zum ersten verkaufsoffenen Sonntag dieses Jahres. Die Citymanagerin rechnet am 1. Oktober mit 10.000 bis 15.000 Besuchern.