Die Premiere sei gut gelaufen, freute sich Katharina Bachmann-Bux von der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen (KV). Pünktlich zur Eröffnung habe bereits der erste Patient in der neuen Bereitschaftspraxis gesessen. An beiden Tagen sei das neue Angebot gut angenommen worden. Die Bereitschaftspraxis liegt in unmittelbarer Nachbarschaft zur Notfallaufnahme, mit der sie auch einen gemeinsamen Empfang hat. Von dort aus würden die Patienten dann entsprechend ihrer Beschwerden entweder in die neue Praxis oder in die Notfallaufnahme geschickt, so Katharina Bachmann-Bux.

Mehr Service für Patienten

Mit der neuen Einrichtung will die Kassenärztliche Vereinigung die ambulante medizinische Versorgung außerhalb der üblichen Sprechzeiten neu regeln. Bisher öffneten die niedergelassenen Ärzte für den Bereitschaftsdienst ihre eigenen Praxen. Das ist nun nicht mehr nötig, da sie den Bereitschaftsdienst nun in der neuen Praxis leisten können. Damit verbessert sich auch der Service für die Patienten. Denn dank der räumlichen Nähe zum Krankenhaus hätten die Ärzte in der Bereitschaftspraxis mehr Behandlungs- und Diagnosemöglichkeiten, so die KV. Dieser Vorteil habe sich auch schon an diesem Wochenende gezeigt.

Entlastung für die Notaufnahme

Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Entlastung der Notfallaufnahme. Wer also jetzt Beschwerden wie etwa hohes Fieber oder starke Schmerzen hat, der kann sich jetzt am Wochenende in der Bereitschaftspraxis vorstellen. Dort werden die Patienten von niedergelassenen Ärzten aus Niesky und Umgebung betreut, die Bereitschaftsdienst haben. Außerhalb der Öffnungszeiten sei aber nach wie vor der Kassenärztliche Bereitschaftsdienst zuständig, den man unter der kostenlosen Rufnummer 116117 erreiche, betont Katharina Bachmann-Bux. Geöffnet hat die Bereitschaftspraxis an den Wochenenden sowie an Brücken- und Feiertagen jeweils vormittags.

Lokales Gesundheitszentrum Niesky

Die Bereitschaftspraxis der Kassenärztlichen Vereinigung in Niesky ist die erste ihrer Art im ländlichen Raum in Sachsen. Mit ihr will man nicht nur die Notaufnahme entlasten und unnötige stationäre Einweisungen vermeiden. Sie soll auch in Zukunft den Bereitschaftsdienst der Ärzte absichern helfen. Auch an anderen Krankenhäusern in Sachsen sollen solche Einrichtungen entstehen. Damit folge man den Auftrag des Gesetzgebers, die medizinische Versorgung im ambulanten und stationären Bereich besser zu verzahnen, so die KV.