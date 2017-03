Marcus Kurze, Matthias Gründer und Alexander Chinnow (v.l.) sind startklar für ihren letzten Praktikumstag. Zusammen mit ihrer Betreuerin Uta Neumann (r.) geht es raus zur Verkehrskontrolle. Bildrechte: MDR/Rica Sturm

Matthias Gründer ist 26 Jahre alt und kommt aus Löbau. Zurzeit arbeitet er als Panzergrenadier bei der Bundeswehr. "Ich habe mich für das Praktikum beworben, um den Polizeiberuf genauer kennenzulernen und zu sehen, ob das überhaupt was für mich ist", erzählt er. In den nächsten Monaten läuft seine Zeit bei der Bundeswehr aus. Dann braucht er eine Arbeit, die ihm Spaß macht.

Beruf ist vielseitig und abwechslungsreich

Verkehrskontrolle - Führerschein bitte. Die Praktikanten dürfen selbst kontrollieren - natürlich unter Aufsicht ihrer Betreuerin Anja Herrmann. Bildrechte: MDR/Rica Sturm In seinen alten Beruf als Fahrzeuglackierer will der Löbauer nicht zurück. Deshalb schaut er sich jetzt bei der Polizei um. Gefallen hat ihm, dass der Beruf des Polizisten so vielseitig und abwechslungsreich ist. Besonders beeindruckt haben den Zeitsoldaten die Hundestaffel und der Einsatzzug, der die Polizeireviere in der Region zum Beispiel bei besonderen Ereignissen wie im Herbst auf dem Kornmarkt in Bautzen oder bei Fußballspielen unterstützt.

Praktikant will zurück in die alte Heimat

Alexander Chinnow wohnt zurzeit noch bei Magdeburg, zieht aber dieses Jahr in seine alte Heimat nach Löbau zurück. Auch er ist Berufssoldat auf Zeit. "Ich wollte im Praktikum einen realistischen Einblick in den Alltag eines Polizisten bekommen", sagt der 25-Jährige und ist am Ende der Woche zufrieden. "Wir waren beim Einsatzzug, haben die Hundestaffel kennengelernt, das Führungs- und Lagezentrum angesehen. Wir waren mit auf Streife, haben im Anzeigendienst mitgemacht und auch ein Phantombild erstellt. Und wir waren in einer Gerichtsverhandlung gewesen. Es war schon sehr vielseitig."

Einer unserer ersten Schülerpraktikanten hat letztes Jahr im September seine Ausbildung begonnen. Da freut man sich dann mit. Maren Steudner Berufsberaterin in der Polizeidirektion Görlitz

Auf dem Hof des Zittauer Polizeireviers erfahren die Praktikanten von ihren Betreuerinnen Uta Neumann (r.) und Anja Herrmann, wie sie bei einem Unfall eine maßstabsgetreue Skizze vom Unfallort anfertigen. Bildrechte: MDR/Rica Sturm Auch die Zeit von Marcus Kurze bei der Bundeswehr läuft bald ab. Danach will der 26-Jährige aus Bertsdorf-Hörnitz wieder zurück in die Heimat und hat sich deshalb für das Praktikum beworben. Aktuell arbeitet er noch als Luftfahrzeugtechniker am Hubschrauber. Der Polizistenberuf wäre für ihn eine gute Alternative zum Berufssoldaten, sagt er. Am besten gefallen hat ihm der Tag, als er zusammen mit den anderen beiden Praktikanten auf Streife war. "Wir hatten einen Fahrraddiebstahl und einen Verkehrsunfall, die uns gemeldet wurden und auch Tote", erzählt Marcus Kurze.

Wir betreuen und begleiten geeignete Bewerber bis hin zum Auswahlverfahren. Ich als Berufsberaterin bin feste Ansprechpartnerin für die Praktikanten und stehe gern bei Fragen zur Verfügung. Maren Steudner Berufsberaterin in der Polizeidirektion Görlitz

Ab nächster Woche werden alle drei Praktikanten aus dem Zittauer Revier wieder normal ihren Dienst bei der Bundeswehr tun. Für alle drei steht schon jetzt fest: Sie wollen sich für 2018 um eine zweieinhalbjährige Ausbildung als Polizist bewerben. Alle drei würden später auch gern im Streifendienst unterwegs sein. Die Aussichten dafür sind nicht schlecht. Ihre Praktikumsbetreuerinnen Uta Neumann und Anja Herrmann sind von ihren Schützlingen begeistert und geben ihnen grünes Licht. Das heißt nicht, dass sie damit automatisch ihren Ausbildungsvertrag in der Tasche haben. Aber ihre Referenz wird den drei jungen Männern im Bewerbungsverfahren sicher Türen öffnen.

Praktikas bei der Polizei Das Berufsorientierungspraktikum in der Polizeidirektion Görlitz ist ein Praktikum für junge Erwachsene, die nicht mehr zur Schule gehen, wie beispielsweise Studenten, Bundeswehrsoldaten oder Berufstätige, die sich umorientieren wollen. Dieses Jahr konnten die zehn Praktikanten in den Revieren Hoyerswerda, Zittau -Oberland und Görlitz in den Polizeialltag reinschnuppern. Nächstes Jahr im Februar oder März findet das nächste Berufsorientierungspraktikum statt. Auch für Schüler bietet die Polizeidirektion im Juni ein zweiwöchiges Praktikum an. Und im Herbst gibt es ein einwöchiges Schülerferienpraktikum.