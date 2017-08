Bildrechte: dpa

Daniela Krätzschmar arbeitet seit zehn Jahren bei Maja in Wittichenau. In dieser Woche haben ihre Kollegen sie zur Betriebsratsvorsitzenden gewählt. Warum war es nötig, nach 27 Jahren im Unternehmen eine Arbeitnehmervertretung zu wählen? "Bei Maja haben sich Strukturen gebildet, die für die Mitarbeiter so nicht mehr tragbar und ertragbar sind, weil viele Ungerechtigkeiten herrschen, weil der Respekt gegenüber Mitarbeitern abhandengekommen ist und weil es unser Recht ist, einen Betriebsrat zu haben", zählt die 45-Jährige auf.

Mitarbeiter leiden unter Klima im Betrieb

Danach berichtet sie aus ihrem Arbeitsalltag. Wenn das Fließband mal kurz stillstehe, weil Material fehlt oder es eine technische Störung gibt, dürften sich die Mitarbeiter nicht mal kurz hinsetzen. Ein Vorgesetzter fordere sie dann auf, wieder aufzustehen. Oder wenn Mitarbeiter am Band bei Hitze mal etwas trinken wollen, werde es ihnen untersagt. Daniela Krätzschmar: "Wir haben mal um feste Trinkpausen gebeten. Die wurden abgelehnt." Auch Toilettengänge von Mitarbeitern am Fließband hingen von Vorgesetzten ab. "Im Betrieb haben Personen Macht bekommen, die damit nicht umgehen können und sie schamlos gegenüber den Kollegen ausnutzen", sagt die Betriebsratsvorsitzende.

Vorbereitung dauerte gut vier Jahre

Seit sie im Betrieb gemobbt und strafversetzt wurde, macht sich Krätzschmar für einen Betriebsrat stark. Vor gut vier Jahren fing sie damit an, weihte nur enge Vertraute in ihre Pläne ein, bei Maja einen Betriebsrat gründen zu wollen. "Es sollte keinem anderen mehr das passieren, was ich durchgemacht habe", sagt sie.

Klar ist für viele Kollegen die Wertschätzung und Anerkennung ihrer Arbeit wichtig. Ein großes Thema aber ist auch eine anständige Entlohnung über Mindestlohnniveau. Uwe Garbe Betriebsbetreuer IG Metall Bautzen

Bartosz Drobniuch hat sich im vergangenen Dezember entschieden, für den Betriebsrat zu kandidieren und wurde gewählt. Er ist einer der polnischen Kollegen, die inzwischen fast die Hälfte in der Belegschaft ausmachen. Seit dreieinhalb Jahren arbeitet der 35-Jährige, der in Norddeutschland aufgewachsen ist, bei Maja. In dieser Zeit hätten sich die Arbeitsbedingungen für ihn immer mehr verschlechtert: "Es sind Überstunden dazugekommen, Sechs-Tage-Schichten oder man muss auch mal elf Tage am Stück arbeiten, ohne gefragt zu werden." Anfangs habe man ihn noch gefragt, ob er sonnabends oder sonntagabends arbeiten würde. Später seien die Schichten nur noch angewiesen worden, "egal, ob man Zeit oder privat was vorhat". Auch die Aufopferung der Kollegen, die sich für das Unternehmen engagieren, werde nicht wertgeschätzt. Das stinke ihm gewaltig. Wegen der Arbeitsbedingungen würden zurzeit viele Maschinenführer den Betrieb verlassen.

Als nächstes einen Arbeitsplan aufstellen

In der nächsten Woche kommt der Betriebsrat zu seiner ersten Arbeitssitzung zusammen. Dann werden die 13 gewählten Arbeitnehmervertreter erstmal prüfen, welche Dinge sie zuerst angehen und einen Arbeitsplan aufstellen.

Minusstunden oben auf der Liste

Für Daniela Krätzschmer persönlich steht das Thema Minusstunden ganz oben auf der Liste. Durch den Acht-Stunden-Schichtplan machen sie und ihre Kollegen jeden Tag eine halbe Minusstunde, weil von der Arbeitszeit eine halbe Stunde Pause abgezogen wird. Die müssen die Mitarbeiter durch Sonderschichten ausgleichen. Außerdem wünscht sie sich flexible Arbeitszeiten für die jungen Muttis im Betrieb. Trinkpausen, die ungerechte Lohnverteilung – es gebe viele Baustellen, sagt die Betriebsratschefin.

Ich hab große Bauchschmerzen, wenn ich überlege, wie die Kollegen im Alter überleben möchten. Und da steht, glaub ich, für viele Beschäftigten ganz klar ein Tarifvertrag im Fokus. Uwe Garbe Betriebsbetreuer IG Metall Bautzen

Bartosz Drobniuch brennt noch ein anderes Thema auf den Nägeln: "Es kann nicht sein, dass ein Kollege eine Stunde am Band auf eine Ablösung wartet, weil er auf Toilette muss, weil einfach zu wenig Leute da sind oder es dem Schichtleiter gerade mal nicht passt." Das müsse dringend geändert werden. Daneben will sich der 35-Jährige für eine längere und bessere Ausbildung der Maschinenführer stark machen.

Nichts tun, was dem Unternehmen schadet

"Wir wollen Maja wieder zu einem attraktiven Unternehmen in der Region machen, in dem die Leute gern arbeiten und dabei mit der Geschäftsführung zusammenarbeiten", sagt Daniela Krätzschmar. Der Betriebsrat wolle nichts tun, was dem Unternehmen schade, weil das auch der Belegschaft schade. Die Geschäftsleitung des Maja-Möbelwerkes in Wittichenau hat die Betriebsratswahl akzeptiert. Dazu äußern wollte sie sich auf Nachfrage von MDR SACHSEN bisher nicht.

Gewerkschaft strebt Tarifvertrag an

Uwe Garbe von der IG Metall in Bautzen hat die Betriebsratsgründung mit vorbereitet. Gut findet der Gewerkschaftsmann, dass das Möbelwerk Mitglied im Arbeitgeberverband Holz und Kunststoff sei. Das sei nicht selbstverständlich in der Region. Für die Gewerkschaft eröffnet dieser Umstand die Möglichkeit für den Abschluss eines Tarifvertrages im Betrieb. Das Thema, so Garbe, will er in naher Zukunft angehen.

