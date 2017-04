Bildrechte: IMAGO

Täglich haben die Polizisten in der Oberlausitz mit Fällen von Trickbetrug verschiedenster Art zu tun. Jetzt warnt die Polizei Görlitz vor Betrügern, die sich am Telefon als angebliche Polizisten oder Staatsanwälte ausgeben. Auf diese Weise haben in den vergangenen Tagen mehrere betrügerische Anrufer in der Oberlausitz versucht, an Geld zu kommen. Dabei gingen die Telefonbetrüger besonders raffiniert vor. Um glaubwürdig zu wirken, haben sie die angezeigten Rufnummern manipuliert. Betroffene sahen beispielsweise im Display des Telefons die Nummer ihres Polizeireviers oder sogar die 110.

Täter erzählen ausgedachte Geschichten

"Die Anrufer wählen meistens ältere, oftmals alleinlebende Menschen als Zielpersonen aus", sagt Polizeisprecher Thomas Knaup. Am Telefon erzählten sie dann, dass eine Diebesbande festgenommen und dabei Schmuck und Bargeld gefunden worden sei. Die Anrufer wollten nun in den Wohnungen der Angerufenen persönlich prüfen, ob die sichergestellte Beute dort gestohlen worden sei.

"Das ist natürlich eine Finte", warnt der Polizeisprecher. Bisher ist es in der Oberlausitz in keinem der polizeibekannten Fälle zu einer Geldübergabe gekommen, sagt Thomas Knaup. Die Absicht der Täter sei immer die gleiche: Oft würden die Betrüger aus dem Ausland anrufen und versuchen, die Betroffenen zu überrumpeln und deren Arglosigkeit ausnutzen. Dann werde ein Termin mit einem angeblichen Polizisten oder Staatsanwalt gemacht, der später in die Wohnung der Senioren kommt. "Dabei durchsuchen die Täter die Räume der Opfer nach Wertsachen und Bargeld", erklärt der Polizeisprecher. Manchmal erzählen die Betrüger ihren Opfern aber auch, dass ihr Geld zu Hause oder auf der Bank nicht sicher ist. Die falschen Polizisten würden das Geld abholen und in Sicherheit bringen. Gutgläubig übergeben dann Betroffene den Betrügern größere Summen Bargeld. Oft steckten hinter den Betrügereien türkische Banden, so Knaup.

Trickbetrüger geht Polizei ins Netz

Erst vor einer Woche ging der Polizei ein Berliner Trickbetrüger in Dresden ins Netz. Er und seine Komplizen hatten im Stadtgebiet von mindestens zwei älteren Frauen mehrere zehntausend Euro ergaunert. Durch einen Sparkassenmitarbeiter wurde die Polizei schließlich auf eine 74-jährige Dresdnerin aufmerksam, die 28.000 Euro von ihrem Konto abgehoben hatte. Die Polizei beobachtete die Seniorin. Als sie dann das Geld an den Betrüger übergeben wollte, klickten die Handschellen bei dem 37-jährigen Berliner.

Auch in Bautzen gab Ende März eine 79-jährige Rentnerin mehr als 10.000 Euro einem Enkeltrickbetrüger. In diesem Fall sucht die Polizei noch die Täter.

Was die Polizei rät

Polizeisprecher Thomas Knaup rät, aufmerksam und misstrauisch zu bleiben, wenn jemand Anrufe von Fremden oder angeblichen Polizisten, Staatsanwälten oder Kriminalbeamten bekommt. Betroffene sollten sich am Telefon nicht einlullen lassen. Außerdem sollten die Angerufenen im Zweifel möglichst eine Vertrauensperson um Rat fragen oder gleich bei der Polizei anrufen. In keinem Fall sollten Fremde in die Wohnung gelassen oder ihnen Geld gegeben werden. Außerdem weist Knaup darauf hin, dass die Polizei nie von der Notrufnummer 110 aus telefoniert und sie somit auch nie im Display eines Telefons erscheinen kann. Über die 110 werden nur Anrufe entgegengenommen.

Kostenlose Beratung vor Ort