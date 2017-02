Die drei jungen Männer hatten in der Brandnacht zum 21. Februar 2016 die Platzverweise der Polizei am Husarenhof ignoriert, worauf es zu Pöbeleien und Handgreiflichkeiten gegen die Beamten kam. Neben Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte musste sich der 20-Jährige auch wegen mehrerer anderer Delikte vor Gericht verantworten. So wurden ihm Einbrüche in Gartenlauben sowie der unerlaubte Besitz von Betäubungsmitteln vorgeworfen. Der Jugendrichter verurteilte ihn deshalb zu der einjährigen Bewährungsstrafe, an die er verschiedene Auflagen geknüpft hat. So muss der junge Mann 300 Stunden gemeinnützige Arbeit ableisten und regelmäßig eine Suchtberatung besuchen.