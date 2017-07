"Heute ist ein wunderschöner Flugtag", stellt Sven Büchner fest und bereitet das Öffnen einer Beute vor. Dazu zündet er Kohle in einem Smoker an, der entstehende Rauch soll die Bienen beruhigen. "Jede Kiste enthält ein Volk mit einer Königin und ihren Arbeiterinnen", sagt der Imker. Noch gebe es auch ein paar Männer, die Drohnen. Aber nicht mehr lange, denn das Bienenjahr sei so gut wie beendet. Deshalb würden die Drohnen in den nächsten Tagen rausgedrängt. "Und die, die es nicht begreifen, werden direkt am Flugloch umgebracht. Das nennt sich Drohnenschlacht", erklärt Büchner.