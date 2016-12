Bildrechte: MDR/Benno Scholze

Brandanschlag auf den Husarenhof, Auseinandersetzungen zwischen jungen Asylbewerbern und Rechten, Weihnachtsmarktbuden, die mit "Nazis raus" beschmiert sind - was geht in Ihnen vor, wenn so gar keine Normalität in der Stadt einziehen will?

"Ich denke, Auseinandersetzungen, die sich an Flüchtlingen entzünden können, sind mittlerweile normal in Deutschland. Nicht normal ist es, wenn es in eine Menschenjagd ausartet und wenn das tatsächlich ein organisierter Akt ist, wo man sich im Internet dazu verabredet und dann kurzfristig in großer Zahl erscheint, um das in die Tat umzusetzen."

Sie sind seit anderthalb Jahren Oberbürgermeister in Bautzen. War das vergangene Jahr das bisher schwierigste, was Sie in Ihrer Politikerzeit erlebt haben?

"Ich bin ja ein Quereinsteiger, von daher war es natürlich das schwierigste. Ich bin erst seit anderthalb Jahren Politiker. Aber ich sage immer: In der Bresche fühle ich mich am wohlsten. Deswegen war es mir auch ein Anliegen, mich insgesamt schützend vor die Menschen in der Stadt und der Region zu stellen. Was mir wirklich gehörig gegen den Strich ging, war die Tendenz, in den Medien immer zuerst gefragt zu werden: Was stimmt denn da in Sachsen nicht? Auseinandersetzungen im Zusammenhang mit Flüchtlingen sind kein sächsisches Problem. Nach den Vorfällen im September habe ich viele Bürgerinnen und Bürger gefragt: Haben Sie das Gefühl, in einer rechten Hochburg zu leben? Abgesehen von einer einzigen Ausnahme haben das alle quer durch das politische Spektrum verneint und das passt auch zu meinem Lebensgefühl."

Kann man das Problem nur mit Dialog lösen?

"Dialog ist der einzige Weg, den wir in der Gesellschaft tatsächlich beschreiten können. Meine Position ist die: Ich muss mich insbesondere auch mit den Leuten austauschen, die eine komplett andere Ansicht haben als ich. Nur, wenn ich solchen Austausch pflege, kann ich überhaupt feststellen, ob ich auf dem richtigen Weg bin, ob das noch vertretbar ist, was ich mir so denke."

Was wünschen Sie sich persönlich für das neue Jahr?