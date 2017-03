Auf dem Gelände der ehemaligen Lautex-Spinnerei am Ortseingang von Bernstadt ist seit fast 26 Jahren die Birkenstock-Firma S.P.P. ansässig. Die Mitarbeiter produzieren vor allem die Oberleder für die Schuhe. Bildrechte: MDR/Rica Sturm

"Birkenstock ist eine Weltmarke… Mit rund 3.000 Mitarbeitern ist das traditionsreiche Familienunternehmen in sechster Generation zugleich der größte Arbeitgeber der deutschen Schuhindustrie", so beschreibt sich der Konzern auf seiner Internetseite. In der Oberlausitz arbeiten an vier Standorten mehr als 1.500 Mitarbeiter für das Unternehmen. Allein in Bernstadt auf dem Eigen sind es rund 500. Birkenstock sei sich seiner Verantwortung gegenüber Kunden und Beschäftigten bewusst und habe dafür "strenge ethische und soziale Regeln aufgestellt", heißt es weiter auf der Internetseite des Konzerns.

Unzufrieden mit Arbeitsbedingungen

Von diesen Regeln haben Anne, Katrin, Heike und Paul* noch nicht gehört. Weil sie unzufrieden mit den Arbeitsbedingungen und dem teilweise rüden Umgang vieler Vorgesetzter sind, wollen sie gemeinsam mit Kollegen einen Betriebsrat gründen. Seit gut einem Jahr sind sie da dran. Sie fühlen sich menschlich nicht ordentlich behandelt, sagt Anne. "Der Druck in der Produktion wird immer größer durch die steigenden Leistungsvorgaben. Wir müssen mit den gleichen Maschinen immer mehr in der gleichen Zeit produzieren. Das geht nicht unendlich, ohne dass die Gesundheit darunter leidet", erklärt sie. Das Limit sei erreicht, mehr gehe nicht.

Ein großes Problem bei SPP ist die Anerkennung, die Wertschätzung der Arbeit. Und ein zweiter Punkt ist immer noch der Lohnunterschied zwischen Ost und West. Wenn ich Birkenstock-Schuhe in Berlin kaufe, kriege ich doch auch keinen Ost-Rabatt. Die sind deswegen nicht billiger, weil sie im Osten produziert sind. Die Marge wandert in Taschen von anderen Leuten. Die Mitarbeiter stellen Produkte her, die weltweit verkauft werden. Dafür müssen sie auch ordentlich bezahlt werden. Uwe Garbe IG Metall Bautzen

Das größte Werk von Birkenstock in der Oberlausitz ist die Firma Alsa in Görlitz (Foto). Dort produzieren mehr als 900 Beschäftigte die Sohlen für die Schuhe.

Für Heike sind die Zustände im Betrieb "unzumutbar. Wir werden von manchen Vorgesetzten behandelt wie der letzte Dreck. Ordentliche Gespräche sind oft gar nicht mehr möglich", schimpft sie. Und Katrin kann nicht verstehen, dass die Mitarbeiter in Bernstadt 26 Jahre nach Betriebsgründung im Zwei-Schicht-Betrieb durchschnittlich nur 9,50 Euro pro Stunde verdienen, wenig mehr als den Mindestlohn. Außerdem gebe es noch große Lohnunterschiede zwischen den Birkenstockfirmen in West- und Ostdeutschland – ein weiterer Kritikpunkt. "Wir arbeiten genauso hart wie unsere Kollegen im Westen", sagt sie.

Große Hoffnungen in Betriebsrat

Die 500 Beschäftigten bei S.P.P. in Bernstadt stellen vorwiegend die Oberleder für die Birkenstock-Schuhe her. Die Birkenstock-Schuhe, an deren Produktion sie selbst großen Anteil haben, können sich die meisten Kollegen selbst nicht leisten, lacht Anne ironisch. Deshalb sind die Hoffnungen groß, dass der größte Teil der Belegschaft die Betriebsratsgründung unterstützt.

20-Millionen-Grenze schon geknackt

"Wir wollen erreichen, dass die Normen in der Produktion so gesetzt werden, dass sie zu schaffen sind und dass geguckt wird, warum so viele krank sind und dass sich das Gesprächsklima im Betrieb verbessert. So, wie es jetzt ist, kann es nicht weitergehen", sagt Heike. Eigentlich, erzählt sie weiter, sollte der Betrieb in Bernstadt ab 2020 jährlich 20 Millionen Schuhpaare produzieren. "Jetzt haben wir 2017 und die 20 Millionen schon geknackt." Dafür gab es aber nicht etwa eine Prämie für die Beschäftigten, Dankesworte mussten reichen, erzählt Heike sarkastisch.

Wir wollen bei SPP nichts von außen den Kollegen aufdrücken, nichts den Kollegen aufzwingen. Die Kollegen müssen selber ihre Entscheidung treffen, ist ein Betriebsrat für mich vorteilhaft oder nicht. Unsere Aufgabe ist es nur, den Kollegen die Informationen zu geben, ihnen die Möglichkeiten aufzuzeigen, die wir gemeinsam haben. Dann können wir die Kollegen auch unterstützen. Uwe Garbe IG Metall Bautzen

"Wir werden gelobt, dass wir schon alles erreicht erreicht haben, aber es ist immer noch nicht genug", ergänzt Paul. Ihm und seinen Kollegen fehlt seitens der Geschäftsleitung auch die Wertschätzung für die gute Arbeit, die sie leisten. Er engagiert sich für einen Betriebsrat im Unternehmen, Kollegen nicht mehr gegeneinander ausgespielt werden und dass sie bei guten Leistungen auch finanziell am Gewinn beteiligt werden.

Gesetzlich verbrieftes Recht

Unterstützung bekommen die Birkenstock-Mitarbeiter in Bernstadt bei ihrer Betriebsratsgründung von IG Metall-Gewerkschafter Uwe Garbe. Weil sie Repressalien von ihrem Arbeitgeber fürchten, wollen sich die Beschäftigten, die für einen Betriebsrat bei S.P.P. werben, noch nicht zu erkennen geben. Deshalb bekommen sie im Beitrag alle andere Namen.



Mit Informationsveranstaltungen will Garbe in den nächsten Wochen den Birkenstock-Mitarbeitern die Angst vor der Mitbestimmung nehmen. Es gebe ein gesetzlich verbrieftes Recht, sagt er. "Im Betriebsverfassungsgesetz steht drin, in Betrieben mit mindestens fünf Beschäftigten werden Betriebsräte gewählt. Wo es aber keine Betriebsräte gibt, passiert auch nichts und die Arbeitgeber befördern das natürlich auch nicht", erklärt der Gewerkschafter.

*Namen geändert