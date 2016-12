Deshalb geht die Hochsaison für die Mitarbeiter auch nach Weihnachten weiter, wenn die Marktstände abgebaut und übriggebliebene Produkte wieder ins Lager einsortiert werden müssen. "Seit einigen Jahren laufen außerdem in der Zeit nach Weihnachten unseren Sternen Produkte mit weniger Kanten den Rang ab", so Ruppert. "Anscheinend fällt den Leuten beim Wegräumen dann ein, dass sie ihren Stern besser schützen wollen, bis sie ihn das nächste Mal brauchen. Jedenfalls steigt die Zahl der Bestellungen für Aufbewahrungskartons in dieser Zeit enorm an. Wobei eine abgebrochene Ecke oder ähnliches auch kein Drama ist. Wir wissen, dass die Leute an ihren Sternen hängen und bieten auch den Austausch einzelner Zacken an."

Von unerfüllten Wünschen und neuen Plänen

Nach dem Weihnachtgeschäft steht gleich der nächste Höhepunkt an. Die neue Produktions- und Lagerhalle soll bald in Betrieb gehen. Sie macht die Außenstelle im Nachbarort überflüssig und konzentriert die Produktion in Herrnhut. Auf einem Teil der 1.000 Quadratmeter soll außerdem eine Indoor-Kindererlebniswelt zum Thema Sterne entstehen.

Auf Weihnachtsmärkten - wie hier in Leipzig - werden die Herrnhuter Sterne verkauft. Bildrechte: dpa Und sicher werden auch im neuen Jahr wieder zahlreiche Sonderwünsche an die Manufaktur herangetragen. "Wünsche von Fußballvereinen" nennt Ruppert als Beispiel, "aber der Herrnhuter Stern ist kein Maskottchen, sondern ein Himmelskörper der leuchtet und ein Symbol der Hoffnung". Und Hoffnung gibt es auch für alle, die sich solch einen Stern schon immer selbst basteln wollten. Dieser schon seit Jahren immer wieder an das Unternehmen herangetragene Wunsch vieler Sterne-Fans wurde nun in Angriff genommen, verkündet Ruppert: "Vielleicht noch nicht gleich in den nächsten Monaten, aber wir arbeiten an einem Papierbastelbogen."