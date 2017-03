Protest in Görlitz: Schon im April 2016 hatten Bombardier-Beschäftigte gegen einen Personalabbau demonstriert (Archivbild). Bildrechte: MDR/Heiko Barthel

Nach den bisher bekannten Plänen von Bombardier soll am Standort Görlitz künftig die Planung von Aluminium-Wagenkästen im Mittelpunkt stehen. Im Umkehrschluss soll die Kernkompetenz im Stahl-Rohbau demnach aufgegeben werden. Betriebsrat und IG Metall hatten in der Vergangenheit kritisiert, das mache das Werk in Görlitz nicht zukunftssicher.



In dem zweiten sächsischen Werk in Bautzen will der Konzern dagegen 20 Millionen Euro investieren. Dort sollen Regional- und Fernzüge sowie S- und U-Bahnen gefertigt werden, wie der Deutschlandchef des Unternehmens, Michael Fohrer, vor einem Monat in der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" angekündigt hatte. Am größten deutschen Bombardier-Standort in Hennigsdorf bei Berlin will der Konzern die Serienfertigung von Zügen einstellen und nur noch entwickeln lassen.