Das Unternehmen Bombardier teilte mit, bis Juli soll ein mit der Arbeitnehmervertretung abgestimmtes Modernisierungskonzept für die Bombardier-Standorte in Deutschland vorliegen. Auch diese Informtion ist nicht neu. Man bekenne sich klar zum Standort Deutschland. Das Unternehmen kündigte Investitionen an und wolle Forschung sowie Entwicklung stärken. Genaue Auswirkungen auf die beiden sächsischen Bahnspezialisten in Bautzen und Görlitz sind aber weiter unklar.



Bombardier will sich am Standort Görlitz künftig auf die Produktion der Aluminium-Wagenkästen konzentieren. Im Umkehrschluss soll die Kernkompetenz im Stahl-Rohbau aufgegeben werden. Betriebsrat und IG Metall hatten in der Vergangenheit kritisiert, das mache das Werk in Görlitz nicht zukunftssicher. In dem zweiten sächsischen Werk in Bautzen will der Konzern dagegen 20 Millionen Euro investieren. Dort sollen Regional- und Fernzüge sowie S- und U-Bahnen gefertigt werden, wie der Deutschlandchef des Unternehmens, Michael Fohrer, vor einem Monat in der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" angekündigt hatte.



Die traditionsreichen Werke sind in der strukturschwachen Region wichtige Wirtschaftsfaktoren. Etliche Familien arbeiten schon seit Generationen bei den Waggon- und Bahnbauern. Am vergangenen Wochenende hatten sich Tausende Menschen bei einer Demonstration für den Erhalt der Arbeitsplätze stark gemacht.