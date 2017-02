Weltweit kündigte der Konzern in seiner Zugsparte den Wegfall von 5.000 Arbeitsplätze an. Wie viele der derzeit 8.500 Arbeitsplätze in Deutschland in Gefahr sind, sagte Fohrer nicht. Bombardier spreche aktuell mit dem Freistaat Sachsen über Fördermittel.

Auch an anderen deutschen Standorten plant das Management Spezialisierungen. Das weltweite Produktionszentrum für Loks ist in Kassel geplant, entwickelt werden sie in Mannheim. In Braunschweig soll weiter Signal- und Steuerungstechnik entstehen, in Siegen ist der Bau von Drehgestelle angedacht. Fohrer sagte, die Fabriken sollten auf einen modernen Stand der Automatisierung und Digitalisierung gebracht werden. Außerdem will sich Bombardier gegen neue Konkurrenten aus Osteuropa und Asien wappnen.