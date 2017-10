Streit um Standortzusage Wie weiter mit Bombardier nach 2020?

Monate des Protests liegen hinter den Schienenfahrzeugbauern und noch immer ist nicht sicher, wie es weitergeht. Bildrechte: MDR/Lutz Günther

In dem Abkommen soll es unter anderem um die Sicherung des Stammpersonals gehen - etwa 1.200 Beschäftigte. Außerdem fordert die Gewerkschaft konkrete Investitionszusagen für den Standort.



Der kanadische Schienenfahrzeughersteller will bundesweit in den nächsten drei Jahren bis zu 2.200 seiner 8.500 Arbeitsplätze abbauen, um wieder profitabel zu werden. In Görlitz stehen laut IG Metall etwa 200 bis 300 Stellen auf der Kippe. Aktuell sind dort rund 2.300 Mitarbeiter beschäftigt.