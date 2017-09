Am Donnerstagabend musste die Bautzener Feuerwehr in die JVA ausrücken. Ein Häftling hatte seine Bettdecke in Brand gesetzt. Bildrechte: Lausitznews

Zu einem Großeinsatz mussten am Donnerstagabend Feuerwehr und Rettungskräfte in die Justizvollzugsanstalt Bautzen ausrücken. Nach Angaben der Polizei in Görlitz hatte ein junger Mann aus Libyen in seiner Zelle seine Bettdecke in Brand gesetzt. 18 Personen mussten wegen Verdachts auf Rauchgasvergiftung behandelt werden.

Wie die JVA mitteilte, hatte der Gefangene, ein 25-jähriger Mann aus Libyen, seine Bettdecke vermutlich mit einem Feuerzeug angezündet. Da die Brandmeldeanlage sofort anschlug, war die kurz vor 21 Uhr alarmierte Feuerwehr schnell vor Ort. Aufgrund der starken Rauchentwicklung lief da bereits die Evakuierung des Zellentraktes. Auch berichteten Anwohner, dass Häftlinge lautstark um Hilfe geschrien hätten.

Zellentrakt evakuiert

Im Einsatz waren rund 60 Brandbekämpfer mit neun Fahrzeugen, sowohl von der Bautzener Berufsfeuerwehr, als auch von den freiwilligen Wehren in Stiebitz, Niederkaina, Kleinwelka und Salzenforst. Mit ihrer Unterstützung wurde die bereits begonnene Evakuierung des Hafthauses fortgesetzt und das Feuer in der Zelle gelöscht. Anschließend konnten die Häftlinge wieder in ihre Zellen zurückkehren. Auch rückten mehrere Rettungswagen an. 13 Personen mit Anzeichen einer Rauchgasvergiftung mussten ambulant behandelt werden. Vier Wärter sowie der 25-jährige Brandverursacher wurden noch am Abend wegen Verdachts einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht und dort behandelt. Die Zelle ist aufgrund des entstandenen Schadens unbewohnbar. Der Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Gefangener wird überwacht

Wie die Haftanstalt am Freitag mitteilte, musste der Libyer nicht stationär im Krankenhaus aufgenommen werden, sondern befindet sich wieder in der JVA. Sein Gesundheitszustand sei stabil. "Der Gefangene wurde besonders gesichert untergebracht und wird aktuell ständig durch einen Bediensteten überwacht", berichtet Claudia Ramsdorf, die das Gefängnis leitet. Auch würden mit dem Mann Gespräche geführt.

Durch den Brand entwickelte sich starker Qualm. 13 Personen mit Anzeichen einer Rauchgasvergiftung mussten ambulant, fünf im Krankenhaus behandelt werden. Bildrechte: Lausitznews

Die an den Rettungsmaßnahmen beteiligten Bediensteten haben den Vorfall ebenfalls unbeschadet überstanden. Laut Ramsdorf hatten sie keine Rauchvergiftung erlitten. Auch den Justizvollzugsbeamten wurden unter anderem durch ein Krisennachsorgeteam Gespräche angeboten.

Kein Verbot für Feuerzeuge

Grundsätzlich dürfen Gefangene in ihren Zellen persönliche Gegenstände, auch Zigaretten oder ein Feuerzeug, besitzen, wie Ramsdorf erklärt. Welche Dinge zugelassen und welche verboten sind, das sei konkret festgelegt. Die Bediensteten kontrollieren regelmäßig die Zellen und ob die Vorschriften eingehalten werden. "Wenn Anhaltspunkte im Vorfeld bekannt sind, können gefährliche Gegenstände entzogen werden", so die Gefängnisleiterin. Wer rauchen will, muss sich seine Zigarette dann eben vom Wärter anzünden lassen. Laut Ramsdorf hat es auch früher schon kleinere Brände in der JVA Bautzen gegeben. Diese konnten die Bediensteten löschen.