Die sächsische Linke forderte Wirtschaftsminister Martin Dulig auf, von EPH Sicherheitsleistungen für die bestehenden Tagebaue zu verlangen, die wie eine Kaution hinterlegt werden. Der Sprecher des Wirtschaftsministeriums, Jens Jungmann sagte dem MDR, die Vorwürfe seien nicht neu. Die Landesregierung prüfe derzeit die Bücher der LEAG wie schon beim Verkauf angekündigt."Während der Prüfung wird auch die Frage eine Rolle spielen, ob und wenn ja in welchem Umfang Sicherheitsleistungen von der LEAG erhoben werden könnten." Die Spekulationen, Rückstellungen für die Rekultivierung seien verschwunden, entbehrten jeder Grundlage. Rückstellungen seien nach Handelsrecht Verbindlichkeiten, die hinsichtlich ihrer Entstehung oder Höhe ungewiss seien. "Wie soll man also Rückstellungen verscherbeln?", so Jungmann.