In Großbritannien arbeiten momentan Schätzungen zufolge 3,3 Millionen EU-Ausländer, 850.000 von ihnen kommen aus Polen. Der Brexit macht ihnen Sorge, darum schauen sich einige von ihnen nach Möglichkeiten um, um in ihrer alten Heimat Fuß zu fassen.

Auch die junge Polin Dagmar Sztynik macht sich über ihre Zukunft Gedanken. Sie lebt seit neun Jahren in London und arbeitet dort in einer Anwaltskanzlei. Sie ist unsicher, ob sie auch weiterhin auf der Insel leben darf. Falls sie das Land verlassen müsste, hätte das enorme Auswirkungen auf ihr - wie sie selbst sagt - komfortables Leben. "Wir stehen alle unter Schock", sagt sie. Die Überlegung nach Zgorzelec steht für sie im Notfall im Raum.

Auch andere Polen planen, das Land zu verlassen. Neben der Frage nach dem Aufenthaltsrecht, treibt sie aber noch ein anderer Grund in ihre alte Heimat: Sie berichten, dass sich die Haltung ihnen gegenüber geändert habe. Kinder würden in der Schule gehänselt, Polen im Allgemeinen als diejenigen gesehen, die den Briten die Arbeitsplätze wegschnappen.

Seit dem Eintritt Polens in die EU 2004 konnten Menschen mit polnischer Staatsbürgerschaft aufgrund der Arbeitnehmerfreizügigkeit nach Großbritannien gehen. Damit war das Vereinigte Königreich eines der ersten Länder, das seine Grenzen innerhalb der EU so großzügig öffnete. Die Brexit-Befürworter hatten gerade daran einiges auszusetzen. Darum ist die Verunsicherung bei polnischen Arbeitskräften in Großbritannien nun so groß. Für Polen, die schon länger in Großbritannien arbeiten, gibt es ein Fünkchen Hoffnung: Wer lange genug in Großbritannien wohnt, hat das Recht, die britische Staatsbürgerschaft zu beantragen. Erfahrungsgemäß werden allerdings viele Anträge wegen Formfehlern abgelehnt.