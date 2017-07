Im Gemeindepsychiatrischen Zentrum am Mühlweg 5 in Görlitz befindet sich der Sitz des neuen Bündnisses. Bildrechte: MDR/Madeleine Arndt

Intensive Trauer, Antriebslosigkeit, ständiges Grübeln - jeder fünfte Deutsche erkrankt im Laufe seines Lebens an einer Depression. Damit sich so ein Tief nicht verfestigt, ist Hilfe von außen nötig, in Form von Ärzten, Therapeuten, Selbsthilfegruppen. Um die psychisch Erkrankten und deren Angehörige besser versorgen zu können, baut jetzt der Landkreis Görlitz nach bundesweitem Vorbild ein Bündnis gegen Depression auf. Die Anlaufstelle ist das Gemeindepsychiatrische Zentrum der Initiative Görlitz e.V.

Matthias Gahmann koordiniert das Bündnis gegen Depression in Görlitz. Bildrechte: MDR/Madeleine Arndt

"Das Bündnis gegen Depression ist eine Koordinierungsstelle für die verschiedenen Angebote und Einrichtungen im Landkreis Görlitz zum Thema Depression und seelischer Gesundheit", erklärt der Projektleiter Matthias Gahmann. Aufgabe sei es, die Angebote zu vernetzen und der Öffentlichkeit sichtbarer zu machen. Dazu wolle man auch über die Kreisgrenzen hinausgehen. Denn im Nachbarkreis Bautzen gibt es kein Bündnis und die nächste Regionalstelle befindet sich in Dresden.

Menschen im Landkreis Görlitz sind neben dem Erzgebirgskreis am stärksten von Depressionen betroffen. Matthias Gahmann Projektkoordinator

Dabei sehr eine bessere Vernetzung in der Oberlausitz durchaus wichtig, wie der Görlitzer betont. Betrachte man Sachsen, so seien die Menschen im Landkreis Görlitz nach dem Erzgebirgskreis am stärksten von Depressionen betroffen. Warum das so ist, lasse sich schwer erklären. Ein Chefarzt habe ihm mal gesagt, dass es an der Mentalität der Oberlausitzer Granitköpfe liegen könnte - an ihrer Introvertiertheit, sagt Gahmann.

Woche der seelischen Gesundheit