Eigentlich wollte Manfred Heine in diesem Frühjahr seinen Job an den Nagel hängen. Nach 21 Jahren Bürgermeister in der Gemeinde Spreetal wollte sich der inzwischen 62-Jährige in den Ruhestand verabschieden. Außerdem ist der neue Posten im Rathaus nicht mehr so attraktiv wie früher. Der neue Bürgermeister muss künftig die Geschicke der Gemeinde im Nebenjob leiten. Erst als im Februar klar war, dass sich niemand dafür interessiert, bewarb sich der parteilose Heine erneut um das Amt.

Will Arbeit im Ehrenamt erledigen

Seit 21 Jahren ist Manfred Heine Bürgermeister in Spreetal. Bildrechte: Gemeindeverwaltung Spreetal Ab 2. Mai soll sich nun der erfahrene Lokalpolitiker ehrenamtlich um die Belange in der Gemeinde kümmern. "Ich hab keine Vorstellungen, wie das gehen soll", gibt Manfred Heine zu. Aber eins steht für ihn fest: "Ich will die Arbeit im Ehrenamt erledigen." Dafür bekommt er kein Bürgermeistergehalt mehr wie bislang, sondern nur noch eine Aufwandsentschädigung. Und die beträgt etwa ein Viertel dessen, was er jetzt als hauptamtlicher Bürgermeister verdient.

Ehrenamtlich nicht zu schaffen

Evelin Bergmann ist seit Juli 2013 ehrenamtliche Bürgermeisterin in der Gemeinde Neißeaue zwischen Görlitz und Rothenburg. Als sie sich um das Amt bewarb, dachte sie: "Wenn das ein Ehrenamt ist, dann ist es neben der Arbeit machbar. Es kann ja nicht gewollt sein, dass nur Rentner oder Arbeitslose das machen." Nach der Hälfte ihrer Amtszeit und dreieinhalb Jahren Erfahrung sieht das die resolute 58-Jährige anders: "Es ist eine bodenlose Frechheit, dass der Bürgermeister in Neißeaue nur ein Ehrenamt ist."

Jede freie Minute im Gemeindeamt

Neißeaue hat drei Kindergärten, drei Ortschaftszentren und vier Feuerwehren, für die die Bürgermeisterin unter anderem verantwortlich ist. Bildrechte: Dietmar Brauer Nach der Wahl reduzierte Evelin Bergmann ihre Arbeitszeit bei einer Krankenkasse auf 30 Wochenstunden. Sie wollte einen Tag in der Woche Zeit für ihr neues Hobby haben. Nach einem halben Jahr stieß sie an ihre Grenzen und merkte, Bürgermeisterin in Neißeaue zu sein, geht nicht nebenher. Abends nach der Arbeit, am Wochenende, feiertags und im Urlaub saß sie in der Gemeindeverwaltung und kümmerte sich um die Belange in der Gemeinde. Woran sie früher Freude hatte – Kinobesuche oder Treffen mit Freunden – war nur noch Stress. Immer öfter fragte sich Evelin Bergmann, wie sie das alles sieben Jahre durchhalten soll.

Evelin Bergmann lässt sich beurlauben

Inzwischen hat sich die Bürgermeisterin auf Arbeit beurlauben lassen. Sie nahm ein besonderes Angebot ihres Arbeitgebers für ältere Mitarbeiter an. Dafür muss sie einige finanzielle Abstriche in Kauf nehmen. "Die Aufwandsentschädigung, die ich als Bürgermeisterin bekomme, gleicht einiges aus", sagt sie. Allein von der Aufwandsentschädigung könnte sie nicht leben.

Jetzt wieder ein Privatleben

Evelin Bergmann ist seit 2013 ehrenamtliche Bürgermeisterin von Neißeaue. Bildrechte: Evelin Bergmann Nun, da Evelin Bergmann ihren Job als Firmen- und Kundenberaterin bei der Krankenkasse aufgegeben hat, kann sie wieder durchatmen. Ihre Arbeit als ehrenamtliche Bürgermeisterin versucht sie an drei Tagen pro Woche zu erledigen, was bisher aber selten gelungen ist. Sie kann ihre Zeit frei einteilen und hat wieder ein Privatleben. Seit einem Jahr geht sie zu einem Malkurs, hat wieder mehr Zeit für ihren Enkel und die Feuerwehr, mit deren Kameraden sie seit 28 Jahren zu Einsätzen fährt. Ob sie nach Ablauf ihrer Amtszeit noch einmal für den Posten als Bürgermeisterin in Neißeaue kandidieren würde, darüber denkt Evelin Bergmann derzeit nicht nach. Seit Jahren ist immer wieder von einem Zusammenschluss mit den Nachbargemeinden die Rede. Deshalb weiß niemand, ob es die Gemeinde Neißeaue in drei Jahren noch geben wird.

Ernüchternde Zwischenbilanz

Ihre Zwischenbilanz nach der Hälfte der Amtszeit ist jedenfalls ernüchternd. "Ich habe die gleiche Verantwortung wie ein hauptamtlicher Bürgermeister und hafte genauso, wenn mal was schief geht. Nur mein Status ist ein anderer, und ich habe als ehrenamtliche Bürgermeisterin null Anspruch auf eine Pension", fasst Evelin Bergmann die wichtigsten Fakten zusammen. Gemessen an der Zeit, die die 58-Jährige in ihr Ehrenamt investiert, bekommt sie dafür weniger als 6,50 Euro pro Stunde, hat sie ausgerechnet. Denn eine Vorgabe, wieviele Stunden ein ehrenamtlicher Bürgermeister für die Aufwandsentschädigung arbeiten muss, gibt es nicht.

Ein ehrenamtlicher Bürgermeister muss unter anderem einmal pro Woche nachmittags eine Bürgersprechstunde abhalten, die Gemeinde in Verbänden vertreten und Präsentationen leisten. Eine Zeitvorgabe gibt es für seine Arbeit nicht. Manfred Heine Bürgermeister von Spreetal

Manfred Heine, der wahrscheinlich Bürgermeister von Spreetal bleiben wird, will die Herausforderung mit dem Ehrenamt trotz aller Widrigkeiten annehmen. Er wird das Niveau seiner Arbeit absenken, hat sich der 62-Jährige vorgenommen. "Und dann muss der Gemeinderat entscheiden, ob ihm das reicht oder nicht", sagt er. Andernfalls müsse sich die Gemeinde nach einem weiteren Partner umsehen. Das würde bedeuten, dass sich Spreetal mit einer der Nachbargemeinden wie Elsterheide oder Lohsa zusammenschließen müsste. Dann hätte die neue Gemeinde genug Einwohner, um einen hauptamtlichen Bürgermeister zu beschäftigen. Bisher aber hat der Gemeinderat eine Fusion abgelehnt.

Gemeinde spart mit Ehrenamt kaum Geld

Damit das Rathaus auch mit ehrenamtlichem Verwaltungschef handlungsfähig bleibt, hat Manfred Heine zu Jahresbeginn bereits eine Verwaltungschefin und einen Hauptamtsleiter eingestellt. Das Geld, das die Gemeinde durch den Statuswechsel des Bürgermeisters spart, gibt sie für die beiden neuen Stellen nahezu wieder aus. Er weiß, dass Spreetal künftig Abstriche in Kauf nehmen muss. Wichtige Projekte, die er angeschoben hat, möchte er aber fortführen.

Notfalls muss Spreetal fusionieren

In den kommenden Monaten will der Rathauschef herausfinden, "ob's ehrenamtlich funktioniert oder nicht", sagt er. "Wenn sich zeigt, dass das Ganze ehrenamtlich nicht geht, werde ich bei der Suche nach einem Partner helfen und die neue Gemeinde mit organisieren", so Heine. Sollte es funktionieren, so will er sich nach einem geeigneten Nachfolger umsehen. Bis zum Ende der neuen Amtszeit werde er aber nicht Bürgermeister bleiben, sagt Manfred Heine. Dann wäre er 70 Jahre alt.

