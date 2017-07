Der achtjährige Collin aus Steinhagen und der zwölfjährige Daniel aus Wittichenau hocken vor den hohen Kesseln. Mit Holzscheiten und Knüllpapier heizen sie das Wasser an. Eine Woche lang leben die beiden Jungs mit etwa 450 anderen Kindern und Jugendlichen in Schwarzkollm das Pfadfindertum. Sie schlafen in Zelten, bereiten Essen zu, wandern, spielen und genießen die Natur. Handy und Fernseher vermissen sie nicht, nur ein bisschen die Eltern, sagen die Jungs und wenden sich dann wieder eifrig den Kesseln zu.

Die Weltenbummler gründeten sich in den 1980er Jahren in Bayern. Sie agieren nach eigener Aussage apolitisch und interkonfessionell. Seit 28 Jahren mit dabei ist der Münchner Martin Sebald. "Wir verschließen uns nicht vor der Modernität", verneint er. So gebe es auch Gruppen, die Geocaching machen - also mit Hilfe von GPS-Empfängern eine Art digitale Schatzsuche betreiben. Aber im Grunde, so Sebald, liege der Reiz der Pfadfinderbewegung im Archaischen, in der Naturverbundenheit: "In einem Zelt auf dem Boden schlafen, am Feuer sitzen, Musik ohne Verstärker machen." Tatsächlich greifen immer wieder Jugendliche zwischen den Zelten zur Akustikgitarre und stimmen gemeinsam Lieder an.