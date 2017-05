Am Montag wird im Gewerbegebiet am Kamenzer Ochsenberg Ausnahmezustand herrschen: Zur Grundsteinlegung für das zweite Batteriewerk der Daimlertochter Accuomotive wird nicht nur der sächsische Ministerpräsident Stanislaw Tillich erwartet. Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel und Daimlerchef Dieter Zetsche haben sich angesagt. Ein Zeichen, wie wichtig für den Konzern aber auch für die Politik das Thema Elektromobilität ist.

Daimler will bis zum Jahr 2025 mehr als zehn reine Elektroauto-Modelle anbieten. Und die brauchen hocheffiziente Batterien. Der Autokonzern baut deshalb seine Batterieproduktion aus, das neue Werk in Kamenz ist dabei ein wichtiger Baustein. Mit ihm soll sich die Logistik- und Produktionsfläche am Standort auf 80.000 Quadtratmeter vergrößern, das ist viermal so viel wie bisher. Schon im kommenden Jahr soll das Werk in Betrieb gehen. Außerdem will Daimler Kamenz zum Kompetenzzentrum für Lithium-Ionen-Batterien machen, dafür investiert der Konzern 500 Millionen Euro.