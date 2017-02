Fünf Männer zwischen 22 und 27 Jahren müssen sich derzeit vor der Großen Jugendstrafkammer des Landgerichts in Bautzen verantworten. Sie sollen sich zwischen Januar 2013 und August 2016 in Tschechien Crystal beschafft und in Bautzen verkauft haben. Drei der Angeklagten sind Deutsche, einer ist Türke und der fünfte ist in Russland geboren und besitzt die deutsche Staatsbürgerschaft.