Karl-May-Spiele Bischofswerda Schätze sind auch in der Oberlausitz verborgen

In der Oberlausitz haben die Suche und der Kampf um den legedären Schatz im Silbersee begonnen. Das gut gehütete Geheimnis der Tonkawa ist in die falschen Hände geraten. Banditen um Cornel Brinkley haben keine Skrupel. Raub und Mord ist ihr Geschäft. So beginnt ein Wettlauf zwischen den rechtmäßigen Erben und der Bande, bei dem die streitsüchtigen Krieger vom Stamme der Utah auch noch für zahlreiche Schwierigkeiten sorgen. Doch zum Glück sind Winnetou und Old Shatterhand in der Region unterwegs. Nicht nur sie, sondern auch die schrägen Scouts Humply Bill und Gunstick Uncle, sorgen für Aufregung.