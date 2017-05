Görlitz Neues Konzept für deutsch-polnische Polizeistreifen

Am 15. Mai 2014 war im Zgorzelecer Dom Kultury hohe Politprominenz zu Gast. Bundesinnenminister Thomas de Maizière und sein polnischer Amtskollege Bartłomiej Sienkiewicz waren angereist, um ein erweitertes Polizeiabkommen zu unterzeichnen. Es sollte unter anderem eine noch engere Zusammenarbeit der Polizeibehörden zwischen Görlitz und Zgorzelc ermöglichen, um so der wachsenden Kriminalität entlang der Neiße begegnen zu können. Das Abkommen erlaubte nun den Polizeibeamten beider Länder, auch hoheitlich im jeweiligen Nachbarland tätig zu werden.

Anfangs gute Zusammenarbeit

Ein junger Polizist der Polizeidirektion Görlitz war damals bereits häufig mit einer polnischen Kollegin der Polizeikommandantur in Zgorzelec zwischen beiden Städten unterwegs. Mit dem neuen Abkommen hatte er nun auch die Möglichkeit, jenseits der Neiße Verdächtige festzunehmen. "Weil ich polnisch spreche, bin ich an solchen Streifen beteiligt. Wir sind mit wechselnden Beamten sieben bis acht Mal im Monat unterwegs, das heißt jeweils vier Stunden in Görlitz und vier Stunden in Zgorzelec", erzählte er damals. Die Zusammenarbeit funktioniere sehr vertrauensvoll. Man kenne sich und wisse, wie der andere vorgehe. Mit den neuen rechtlichen Kompetenzen durch das Abkommen könne man nun die Zusammenarbeit noch verstärken.

Das war vor drei Jahren. Doch die gemeinsamen Streifen, die mit den tschechischen Beamten bis heute bestens funktionieren, gerieten mit der polnischen Polizei in Zgorzelec mehr und mehr ins Stocken. Nach Angaben des sächsischen AFD-Landtagsabgeordneten Sebastian Wippel aus Görlitz seien 2012 etwa zwölf Prozent der gemeinsamen deutsch-polnischen Streifengänge abgesagt worden. Im vergangenen Jahr seien es bereits 39 Prozent gewesen und in diesem Jahr würden kaum noch gemeinsame Streifen durchgeführt.

Viele abgesagte Streifengänge

Dennoch will André Schäfer, Leiter des Direktionsbüros der Polizeidirektion Görlitz, nicht von einem signifikanten Rückgang der deutsch-polnischen Polizeistreifengänge sprechen. Die Streifengänge würden in den Revierbereichen Weißwasser, Görlitz und Zittau entlang der Grenzen durchgeführt. Dort wo sie geplant würden, fänden sie in den allermeisten Fällen auch statt. Trotzdem habe man in diesem Jahr sechs von neun geplanten Streifengängen nicht realisieren können, im vergangenen Jahr seien es 28 gewesen.

Wie das Leben so spielt, schlägt die Lebensrealität manchmal erbarmungslos zu und durch Lageveränderung, Krankheit oder Urlaub muss ein Plan eben auch geändert werden. Trotzdem sind es Zahlen, die uns nicht gefallen und wir haben uns Gedanken darüber gemacht, wie wir andere Wege gehen könnten. Polizeisprecher André Schäfer

In Zgorzelecer Behörden will man nicht offen über das Problem sprechen. Aber hinter vorgehaltener Hand heißt es, dass der Personalmangel in allen staatlichen Behörden und eben auch bei der Polizei einer Tragödie gleich komme. Hunderte von Stellen blieben unbesetzt und die, welche besetzt sind, gingen verloren. Ein Grund sei die Nähe zu Deutschland und damit der deutsche Mindestlohn. Polnische Beamtengehälter könnten dem nichts entgegensetzen, sagt auch Jacek Jaworski, Journalist aus Luban. Es sei fast nicht mehr möglich, genügend deutschsprechende Polizisten für die gemeinsamen Streifendienste aufzubringen. Ein weiteres Problem, so ist aus Polizeikreisen in Wrocław inoffiziell zu hören, sei die neue politische Richtung in Polen. So würden Führungskräfte in staatlichen Behörden Gefahr laufen, ausgetauscht zu werden, wenn sie sich zu sehr für ausländische Belange einsetzen.

Neues Konzept soll helfen

Mehr als 80 gemeinsame deutsch-polnische Polizeistreifengänge sollten laut Plan jährlich gemeinsam durchgeführt werden. Damit dieser hohe Anspruch trotzdem gelingt, sei man im Revierbereich Görlitz dazu übergegangen, ein anderes Modell auszuprobieren, sagt Polizeisprecher André Schäfer: "Seit April verrichtet ein Beamter aus dem Polizeirevier Görlitz für zehn Wochen seinen Dienst auf dem Polizeirevier in Zgorezelc. Er fährt dort ganz normal im Streifenwagen mit, kann also quasi täglich eine ganz normale Streife realisieren. Das bringt uns Konstanz bei der Planung und wir müssen nicht jede gemeinsame Streife einzelnen planen." Hat der deutsche Kollegen seinen Blockdienst in der Polizeikommandantur in Zgorzelec beendet, kommt dann ein polnischer Polizeibeamter in die Oberlausitz. Dort verrichtet er dann ebenfalls für die gleiche Dauer von zehn Wochen seinen Dienst mit den deutschen Kollegen.