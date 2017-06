Am gestrigen Abend traf ich hinter Spreewiese diesen spitzbübischen Fuchs, welcher sich einige Bockwürste gemopst hatte. Am Ende musste er woanders lang gehen, da ich ihm den Weg am Rand des Weizenfeldes zufällig versperrt habe. Einige Spreewieser, die gestern feiern wollten, vermissen sicherlich schon die Bockwürste. :)

Johannes Karich MDR SACHSENSPIEGEL-Zuschauer