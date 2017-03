Seit etwa vier Jahren ist der Vorsitz der Domowina quasi ein Vollzeitjob. Zuvor hat der Domowina-Chef seine Aufgaben ehrenamtlich erledigt. So, wie es heute auch noch seine beiden Stellvertreter tun. Für diese beiden Posten gibt es zwei Bewerber. Der eine ist ein "alter Hase", kommt aus der Oberlausitz und ist schon jetzt Vize. Der andere wohnt in der Niederlausitz, ist 26 Jahre alt und kandidiert zum ersten Mal. "Wir streben an, dass die Oberlausitzer und die Niederlausitzer Sorben paritätisch im Vorstand vertreten sind", erklärt Sprecherin Bärbel Felber die Kandidatur.

David Statnik ist seit sechs Jahren Vorsitzender der Domowina. Jetzt kandidiert der 33-jährige Sorbe erneut um das Amt. Bildrechte: dpa

Für den Bundesvorstand, der die Interessen der 18 Mitgliedsverbände in der Lausitz vertritt, gibt es zurzeit 32 Bewerber für 27 offene Plätze. Interessant ist, dass sich nur etwa die Hälfte der bisherigen Mitglieder wieder zur Wahl stellt. Die anderen Kandidaten sind neue und vor allem junge.

Der Bundesvorstand ist das wichtigste Gremium innerhalb der Domowina. So müssen der Vorsitzende und seine Stellvertreter dem Vorstand über ihre Arbeit Bericht erstatten. Der Bundesvorstand entscheidet, was die Domowina macht und wie sie sorbische Interessen vertreten soll. Jüngstes Beispiel war der Protest gegen die neue brandenburgische Schulverordnung. Das Nachbarland will den Sorbischunterricht in der Niederlausitz kürzen. Die Domowina setzt sich dagegen für die Pflege und den Erhalt der sorbischen Sprache ein.