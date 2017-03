Die Kirche "Unserer lieber Frauen"... ... wurde Mitte des 15. Jahrhunderts gebaut und am 29. Mai 1473 geweiht. Ihr äußeres Erscheinungsbild hat die Jahrhunderte nahezu überdauert.



Die spätgotische Frauenkirche stand früher vor den Toren der Stadt. Tausende Pilger kamen noch bis ins 19. Jahrhundert nach Görlitz, um das Heilige Grab zu besuchen. Dieses ist eine orginalgetreue Kopie und wurde 1465 errichtet. Auch am Heiligen Grab finden sich zahlreiche Rötelzeichungen, Monogramme und Inschriften.



Als die bekannten Orgelbauer aus dem schlesischen Schweidnitz, Schlag & Söhne, ihre schwalbenförmiges Orgel Mitte des 19. Jahrhundertes in die spätgotische Kirche einbauten, verschwand die Turmhalle hinter dem mehrstöckigen Instrument und geriet in Vergessenheit. Auch als die Zittauer Orgelbauer Schuster 1977 die Orgel austauschten, blieben die Geheimnisse der Turmhalle unentdeckt, denn die Zittauer ersetzten den Blasebalg durch einen elektrischen Lüfter.