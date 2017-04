Das Epitaph für ein Mitglied einer ehemals führenden Familie der Stadt befand sich wohl seit 1725 zunächst in der Zittauer Kreuzkirche, ab März 1980 in der Johanniskirche und wurde dort 1995 geborgen, konserviert und im Stadtmuseum eingelagert.



Die Teile sind durch Insekten geschädigt, die korrodierten Kupferteile haben einen grünfarbigen Kupfersalzrasen. Große Teile sind abgeplatzt, versilberte Figuren schwarz verfärbt.



Epitaphien sollen das Andenken von Menschen bewahren. Sie sind meist sehr kunstvoll gestaltet und bestehen aus Inschrift und Bild, oft sind die Familien dargestellt. In Zittau gibt es mehr als 80 dieser Kunstwerke.

Das monumentale Epitaph ist seit Jahrzehnten demontiert und in sehr schlechtem Zustand. Eine große ovale Schrifttafel aus Kupferblech wird auf beiden Seiten von kupfernen Säulen eingefasst. Rechts und links sitzen vergoldete Engel. Oben schwebt eine Wolkenglorie, unten das Gegenstück - ein geflügelter Totenschädel. Bildrechte: Städtische Museen Zittau/Jürgen Matschie