Der neue Schatz von Zittau

In der Ausstellung ist auch eine Totenkrone aus dem 18. Jahrhundert zu sehen. Diese Totenkrone wurde nach 1990 bei Bauarbeiten auf dem Kreuzfriedhof nahe der Kirche in einer Gruft gefunden. Menschen, die unverheiratet verstorben sind, erhielten in der Oberlausitz und anderen Regionen bei der Beerdigung Totenkronen. Diese wurden kunstvoll aus Drahtgeflecht gefertigt und mit Stoffblumen und Perlen verziert. Sie wurden ihren entweder mit in den Sarg gelegt – so wie das hier ausgestellte Exemplar – oder an Kirchenwänden auf Totenkronenbrettern oder in Vitrinen gehängt. Es sind nur noch verhältnismäßig wenige Totenkronen erhalten, da man sie im 19. Jahrhundert aus den Kirchenräumen weitgehend entfernt hat. Bildrechte: MDR/Wolfram Nagel