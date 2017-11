Ermittlungen zu Todesschüssen eingestellt Polizist handelte in Notwehr

Gegen einen Polizisten, der im Sommer bei einem Einsatz in Mittelherwigsdorf einen 23-Jährigen erschossen hatte, ist das Ermittlungsverfahren eingestellt worden. Wie die Staatsanwaltschaft Görlitz und die Dresdner Polizei am Mittwoch mitteilten, habe der Beamte in Notwehr gehandelt.