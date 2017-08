Konkrete Informationen zum Tathergang lägen weiterhin nicht vor, so die Staatsanwaltschaft Görlitz und die Polizeidirektion Dresden in einer gemeinsamen Medieninformation. Der im Einsatz gewesene Polizeibeamte sei noch nicht vernehmungsfähig, so Staatsanwalt Sebastian Matthieu. Laut vorläufigem Sektionsergebnis sei der Verstorbene innerlich verblutet, nachdem er von den drei Schüssen getroffen wurde. Weitere rechtsmedizinische Untersuchungen dauern zur Zeit noch an.

Auch am Tatort werde noch umfangreich ermittelt. So seien dort unter anderem Ballistiker und Kriminalbiologen im Einsatz, weshalb das Haus für die Bewohner noch mehrere Tage gesperrt sei.

Am Tatort in Eckartsberg wird noch umfangreich ermittelt, weshalb das Haus für die Bewohner noch mehrere Tage gesperrt ist.

Am Tatort in Eckartsberg wird noch umfangreich ermittelt, weshalb das Haus für die Bewohner noch mehrere Tage gesperrt ist.

Am Tatort in Eckartsberg wird noch umfangreich ermittelt, weshalb das Haus für die Bewohner noch mehrere Tage gesperrt ist. Bildrechte: MDR/Danilo Dittrich

Am Donnerstag habe die Mutter des Verstorbenen die Polizei per Notruf um Hilfe gebeten, weil es eine massive Auseinandersetzung im Haus gegeben hätte, so Staatsanwalt Sebastian Matthieu. Der 23-jährige Sohn soll seine 47 Jahre alte Mutter in dem Wohhaus in Eckartsberg angegriffen haben. Insgesamt vier Beamte des Polizeireviers Zittau-Oberland waren dann vor Ort. Ein Polizeibeamter schoss im Laufe des Einsatzes auf den jungen Mann. Warum er von der Schusswaffe Gebrauch machte, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Der 23-Jährige erlag noch vor Ort seinen Verletzungen. Ein Arzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen.