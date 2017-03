Im Februar 2016 war der als Flüchtlingsheim geplante Husarenhof in Bautzen in Brand geraten. Der Fall ist bis heute nicht geklärt.

Im Februar 2016 war der als Flüchtlingsheim geplante Husarenhof in Bautzen in Brand geraten. Der Fall ist bis heute nicht geklärt. Bildrechte: MDR/Christian Essler

Die Staatsanwaltschaft Görlitz hat das Verfahren zum Handy-Video aus der Brandruine des Bautzener Husarenhofs eingestellt. Wie Staatsanwalt Till Neumann am Donnerstag sagte, könne dem beschuldigten Dachdecker nicht hinreichend nachgewiesen werden, dass er den Mitschnitt mit dem Kommentar "Kameraden, Sieg Heil. Gute Arbeit geleistet" von seinem Rundgang im abgebrannten Dachgeschoss der geplanten Flüchtlingsunterkunft öffentlich gemacht habe. "Wie das Video den Weg in die sozialen Netzwerke gefunden hat, muss offen bleiben", sagte Neumann.



Das Handy-Video hatte das MDR-Magazin "Exakt" Mitte Januar veröffentlicht. Danach hatte die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen aufgenommen. Am 21. Februar 2016 war in dem als Asylbewerberheim geplanten Hotel ein Feuer ausgebrochen. Wer den Brand gelegt hat, ist bisher unklar. Die Staatsanwaltschaft verwies auch darauf, dass der Dachdecker bisher nicht mit rechten Äußerungen aufgefallen sei.