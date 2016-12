Mitte September war es in der Stadt zu heftigen Auseinandersetzungen zwischen Rechtsextremen und jungen Flüchtlingen gekommen. In diesem Zusammenhang wird gegen 60 Deutsche und 20 Ausländer ermittelt. Laut Polizeipräsident Conny Stiehl sollen die Ergebnisse Ende Februar an die Staatsanwaltschaft übergeben werden.