Geschichte von Itelligence in Bautzen 1998 mit zehn Mitarbeitern startet die heutige Itelligence in Bautzen. Damals hieß die Firma noch Apcon.



2000 fusionierten die Firmen SVC AG und Apcon AG. Es entsteht die Itelligence AG.



2001 übernimmt die Itelligence Bautzen den Outsourcing-Bereich der LOT Consulting GmbH Dresden. Das erste Rechenzentrum wird eröffnet.



2008 wird das zweite Rechenzentrums in Bautzen im Gewerbegebiet Wilthener Straße eingeweiht.



2012 wird das dritte Rechenzentrums im Industriegebiet Bautzen-Salzenforst eröffnet.



2016 übernimmt Itelligence die Bautzen Internet Technologies GmbH (BIT-Group) mit 360 Mitarbeitern in Bautzen und Dresden.



2016 erfolgt die Einweihung des neuen Bürogebäudes neben dem Rechenzentrum im Industriegebiet Bautzen-Salzenforst.



2017 eröffnet Itelligence das vierte Rechenzentrums an der Schliebenstraße in Bautzen.



Aktuell beschäftigt die Itelligence AG in Bautzen mehr als 200 Mitarbeiter und in Dresden 50 Mitarbeiter.



Bis Ende dieses Jahres soll die BIT-Group in die Itelligence AG integriert werden. Zusammen mit den BIT-Group-Mitarbeitern zählt das Unternehmen dann am Standort Bautzen rund 330 und in Dresden 260 Beschäftigte.



Im vergangenen Jahr erwirtschaftete die Itelligence AG einen Jahresumsatz von 777,9 Millionen Euro. Ziel in diesem Jahr sind 820 bis 830 Millionen Euro.