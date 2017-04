Die in Rauch gehüllte Museumsbahn rollt im Bahnhof am Schweren Berg in Weißwasser ein.

Die in Rauch gehüllte Museumsbahn rollt im Bahnhof am Schweren Berg in Weißwasser ein. Bildrechte: MDR/Rica Sturm

Was lange währt, wird gut, heißt ein Sprichwort. Im Falle der denkmalgeschützten einstigen Tonbahn von Weißwasser trifft das zu - auch wenn es zwischenzeitlich gar nicht so aussah. Schon vor zehn Jahren war klar, dass die Tonbahn einmal dem Tagebau Nochten weichen muss. Erste Planungen begannen, wie es danach mit der beliebten Strecke der Waldeisenbahn Muskau weitergehen soll. Als Ende 2013 die letzte Fahrt auf der Tonbahn stattfand, weil die Kohlebagger herangerückt waren, gab es noch immer keine Lösung für das Problem.

Die Strecke musste umverlegt werden, darin waren sich alle Beteiligten einig. Doch die Kosten dafür mussten im Rahmen bleiben. Dann kam die Idee aus dem Hause des Bergbaubetreibers Vattenfall: Weil 2015 ein großer Kohlebagger vom Tagebau Nochten in den Tagebau Reichwalde transportiert werden sollte, musste eine große Schneise durch den Wald geschlagen werden. Diese Schneise konnte genutzt werden, um die Bahntrasse draufzulegen. "Das war die Lösung für unser Problem. Denn sonst hätte die Waldeisenbahn die Kosten für die Umverlegung nicht bezahlen können", sagt der Geschäftsführer der Waldeisenbahn Muskau, Heiko Lichnok. Am Ende hat den neuen Streckenabschnitt das Bergbauunternehmen bezahlt.

Woher aber hat die Tonbahn ihren Namen? "Die Waldeisenbahn hatte früher verschiedene Transportgüter gehabt. Eines der Güter war Ton. Und auf dieser Strecke wurde genau vor 50 Jahren der Tonverkehr eröffnet. Das heißt, von einem großen Tontagebau in der Nähe von Mühlrose wurde der Ton zur Ziegelei in Weißwasser gebracht", erklärt der Waldeisenbahnchef.

Der Weißwasseraner Oberbürgermeister Torsten Pötzsch ist optimistisch, dass Einheimische und Besucher die neue Strecke der Tonbahn gut annehmen werden. Bildrechte: MDR/Rica Sturm

Als die in Rauch gehüllte Museumsbahn pfeifend am Donnerstagmittag im Bahnhof am Schweren Berg einfuhr, strahlte Weißwassers Oberbürgermeister Torsten Pötzsch. "Für den Tourismus in und um Weißwasser hat die Tonbahn eine große Bedeutung. Auch für den Unesco Global Geopark. Als nächstes müssen wir die Geschichte hier um den Turm am Schweren Berg ausbauen. Wir müssen die Verweildauer der Besucher in der Region weiter erhöhen", sagt der Oberbürgermeister. Er ist sicher, dass Einheimische und Touristen die neue Strecke gut annehmen werden.