Vom Flughafen zum Gewerbegebiet

Nach der Wende wurde der Militärflughafen zum verschlafenen Verkehrslandeplatz. Mehrere Ideen, das Gelände zu beleben, scheiterten. Auch potentielle Investoren oder Privatflieger nutzen nur gelegentlich die Piste. Manchmal trainierten hier Großflugzeuge, wie der AIRBUS, Notlandungen. Meist aber knattern nur Leichtflugzeuge über die Gras- und Betonpisten.

Die Solarkollektoren vom Flugplatz Rothenburg bringen etwas Geld auf der leeren Fläche. Bildrechte: Wolf-Dieter Heinicke Für den Landkreis Görlitz als Gesellschafter war deshalb der Flugplatz Rothenburg ein ungeliebtes Zuschussgeschäft. Auch deshalb wurde aus einem Teil des ehemaligen Militärgeländes ein 200 Hektar großes Gewerbegebiet, auf dem sich meist einheimische Betriebe erweiterten. Obwohl die Flächen bis zu 80 Prozent preisgünstiger als üblich sind, blieben bislang große Investitionen aus.

Während der Flugplatz Rothenburg vor sich hin dämmerte, boomte nur wenige Kilometer weiter, bei Görlitz in Kodersdorf, das Industriegebiet.

Felgenhersteller BORBET schuf knapp 500 Arbeitsplätze. Bildrechte: MDR/Uwe Walter Der Felgenhersteller BORBET siedelte sich an und schuf knapp 500 neue Arbeitsplätze. Daneben bauten die Elbe-Flugzeugwerke ein Tochterunternehmen und erweitern gerade die Produktion um ein neues Werk. Das größte Sägewerk Europas steht ebenfalls in Kodersdorf und auch hier kommt noch in diesem Jahr eine Produktionsanlage dazu.



Offenbar wurden deshalb auch Investoren aus Asien auf die Region aufmerksam, darunter auch der deutsch-chinesische Automobilzulieferer Beijing WKW Automobilparts.

Inkognito auf Tour

Intensiv nahmen die Interessenten aus Asien die Region unter die Lupe. Fünf Mal sollen sie allein Rothenburg gewesen sein, ohne dass sie ihre Pläne preisgaben. Auch Vertreter von Y I P aus Singapur waren zusammen mit den Landsleuten im Landkreis Görlitz unterwegs, um Investitionsmöglichkeiten zu prüfen. Rothenburg sei ein sehr interessantes Gelände, meinte kürzlich der Vizepräsident von Aerospace Engineering & Manufacturing Yuen Cheong nach einem Besuch.

Dr. Yuen Cheong bei einer Grundsteinlegung in Kodersdorf Bildrechte: Uwe Walter Wir haben in der Region eine zukunftsorientierte Industrie, eine sehr gute Infrastruktur gefunden. Sehr interessant sind die Nähe zu Osteuropa und die offenbar guten Rahmenbedingungen für Investitionen. Dr. Yuen Cheong Vizepräsident YIP

Der Standort ist für Automobilzulieferer und Produzenten nicht uninteressant, betont Reiner Dürkop, Geschäftsführer bei BORBET. Wichtige Automobilhersteller agieren in einem Umkreis von 250 Kilometer: VW, Porsche, BMW in Sachsen, Skoda in Tschechischen, und KIA sowie FIAT in Polen. Daimler Benz baut zudem in Kamenz das Werk für Batterien aus. VW will in Dresden Elektroautos produzieren. Möglicherweise siedelt sich ein weiteres Automobilunternehmen in Weißwasser an. Dazu hat Fraunhofer die passenden Forschungsinstitute in Zittau, Dresden und Chemnitz. Einige Unternehmer aus der Oberlausitz tüfteln an einem Transporter in Leichtbauweise für 3,5 Tonnen Nutzlast mit Elektroantrieb. Auch die weltweit erste Feuerwehr mit Elektromotor kommt aus Görlitz.

Im Herzen von Europa

Auch wenn es scheint, dass Rothenburg an der Neiße etwas abseits liegt. Die Kleinstadt liegt verkehrstechnisch inmitten von Europa. Wenige Kilometer weiter wird derzeit die Niederschlesische Magistrale von der Deutschen Bahn ausgebaut: Eine elektrifizierte Schnellverbindung für Güterzüge von der Nordsee bis in die Ukraine. Zudem hat die sächsische Staatsregierung den Chinesen zugesagt, die Anbindung von Rothenburg an die A4 und die A14 zu verbessern. Nur wenige Kilometer weiter modernisiert jenseits der Neiße Polen abschnittsweise die Autobahn zwischen Forst und Breslau.

Superchance für Rothenburg

Am Dienstag wird in Frankfurt/Main gründet Beijing WKW eine Tochterfirma für das Unternehmung in Rothenburg/OL. Bereits am Mittwoch haben Vertreter des Unternehmens und der Sächsischen Wirtschaftsförderung einen Termin im Rathaus bei Bürgermeisterin Heike Böhm. Da geht es in erster Linie um Büros für den Aufbaustab. "Eine Superchance für die Region", strahlt die Bürgermeisterin.

Die Chinesen halten sich offenbar sehr diszipliniert an ihren Zeitplan. Da geht es Schlag auf Schlag. Und das Schönste! Bereits im Juni wollen wir auf einer Einwohnerversammlung die Pläne vorstellen und Fragen beantworten. Heike Böhm Rothenburger Bürgermeisterin

Noch im Mai sollen drei Grundstücke auf dem Flugplatz Rothenburg für das 1,1 Milliarden Euro teure Vorhaben erworben werden. Pech für die Flugschule Storch. Die Leichtflieger müssen weichen. Bis Oktober sollen alle Weichen gestellt sein, so dass mit dem Bau eines Forschungs- und Entwicklungszentrum begonnen werden kann. Bereits im Oktober 2018 sollen nach Unternehmensangaben die Produktionshallen stehen. Die Inbetriebnahme der Produktion von Elektrofahrzeugen ist für September 2019 vorgesehen. Geplant ist eine Produktionskapazität von 100.000 elektrisch angetriebenen Fahrzeugen im Jahr. Hier sollen in drei Jahren mehr als 100.000 Elektrofahrzeuge produziert werden. Bildrechte: Wolf-Dieter Heinicke

Flop oder Top

Die sächsische Staatsregierung setzt natürlich auf die Investoren aus Asien: 1.000 neue Arbeitsplätze! Der Automobilbauer würde helfen, eine mögliche Bombardier-Katastrophe abzuwenden. Die Bombardier-Standorte in Görlitz und Bautzen stehen vor einer unsicheren Zukunft. Die Auftragsbücher sind nur noch für zwei Jahre gefüllt. Allein in Görlitz beschäftigt Bombardier derzeit 1.900 Mitarbeiter.

Einen Vorteil hat der straffe Zeitplan der Chinesen, sagt ein Unternehmer aus Görlitz. Schnell wird sichtbar, ob es ein erstgemeintes Vorhaben ist. Ohnehin sind noch immer viele Oberlausitzer skeptisch. Als Automobilzulieferer okay, aber ein ganzes Auto und dann auch noch eines mit Elektroantrieb, das müssen die Chinesen erst einmal schaffen, meint ein Görlitzer: "Toll wäre es". Ein in Kamenz produziertes Akkumodul für E-Mobile von Daimler. Bildrechte: MDR/Uwe Walter

Auch der Geschäftsführer eines Görlitzer Autohauses wiegt den Kopf hin und her: "Elektroautos, schwieriges Unterfangen. Noch immer ungelöst: Problem Reichweite."

Daimler hofft ja in Kamenz schon seit Jahren auf den Durchbruch in der Batterietechnik, doch bislang vergeblich, sagt der Fahrzeugingenieur, dessen Frau mit einem Elektroauto unterwegs ist.

Eine ganze Region schaut nun gespannt auf Rothenburg und ob sich die Pläne des deutsch-chinesischen Unternehmens als Luftschloss entpuppen werden.