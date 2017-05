Wie Grünen-Rechtsexpertin Katja Meier berichtete, sollte der Zeuge gegen die vier Männer aussagen, die einen psychisch kranken Flüchtling nach einem Zwischenfall in einem Supermarkt an einen Baum gefesselt hatten. Bei der Sitzung hatte die Generalstaatsanwaltschaft auch Einzelheiten zu den Drohungen gegen den Staatsanwalt genannt. Laut Meier wurde der Jurist "durch E-Mails und einen Anruf" mit dem Tode bedroht. Insgesamt laufen fünf Ermittlungsverfahren.

Dennoch seien weiterhin Fragen offen, so Meier. Für sie bestehe noch immer der Verdacht, dass sich Gericht und Staatsanwaltschaft am Prozesstag "von der tatsächlich bestehenden Bedrohungslage bei der Entscheidung über die Einstellung des Verfahrens haben beeinflussen" lassen.

Linken-Sprecher Klaus Bartl fordert weitere Aufklärung. Bildrechte: dpa

Auch Bartl, der dem Rechtsausschuss vorsitzt, kritisierte einen Mangel an befriedigenden Antworten. Unklar sei, ob der Richter am Prozesstag von den Drohungen gegen den Staatsanwalt und "mindestens einen Zeugen" wusste. Auch gebe es keine Antwort auf die Frage, wie die Staatsanwaltschaft auf die Drohungen reagiert habe und warum sie ein öffentliches Interesse am Verfahren verneinte. Furcht und Verunsicherung dürfen die Strafverfolgung niemals beeinträchtigen, so Bartl.



Die Linke habe beantragt, die Hintergründe der Einstellung des Verfahrens zu untersuchen, so Bartl. Über diesen Antrag sei bisher nicht abgestimmt worden.