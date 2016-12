Nach dem Molotow-Anschlag auf das Spreehotel in Bautzen sind drei Tatverdächtige festgenommen worden. Wie eine Sprecherin des Operativen Abwehrzentrums auf Anfrage von MDR SACHSEN bestätigte, sitzen drei Männer im Alter zwischen 19 und 23 Jahren bereits seit dem 23. Dezember in Untersuchungshaft. Zuvor waren ihre Wohnungen durchsucht worden. "Wir haben die Spuren ausgewertet und die Personen zweifelsfrei identifiziert", so die Sprecherin. Der Fall liege jetzt bei der Staatsanwaltschaft Görlitz.

Die Stadt Bautzen war in diesem Jahr mehrfach in die Schlagzeilen geraten. Im Februar wurde das als Asylunterkunft geplante Hotel "Husarenhof" in Brand gesteckt. Im September gab es gewalttätige Auseinandersetzungen zwischen Deutschen und jungen Flüchtlingen in der Bautzener Innenstadt.