Echte alte Loks auf den Straßen, ein Luftschiff mitten in der Stadt und Weihnachten im September! Denn ja - es wird Stollen geben. Und Bier! Dazu ein wandernder Zirkus mit Jongleuren und Artisten sowie Kamelen, Hunden, Pferden, Hühnern, Tauben - und einem Esel. Das kann ja was werden, wenn sich in Löbau der Festumzug zum "Tag der Sachsen" auf den Weg durch die Stadt macht. Mal keine historischen Abhandlungen, sondern das pralle Leben Sachsens auf den Straßen der malerischen Altstadt von Löbau: ideenreich und voller Überraschungen präsentiert von mehr als 3.000 Teilnehmern.