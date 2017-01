Der Wolf ist ein Problem für die Menschen und das seit Jahrhunderten. Sagen und Legenden ranken sich um den grauen Räuber. In der Oberlausitz wurde der letzte Wolf am 27. Februar 1904 geschossen. Das Einzeltier sorgte damals in der Presse für Schlagzeilen. Der Wolf erhielt den Namen "Der Tiger von Sabrodt". Es wurde geflüstert, das Tier wäre von einem Zirkus freigelassen worden. Vier Jahre trieb der "Tiger von Sabrodt" sein Unwesen im Revier, indem er Rehe, Hirsche, Frischlinge und Mäuse verspeiste. Vom "Tiger von Sabrodt" sind keine Angriffe auf Menschen überliefert. Auch hatte der Wolf offenbar keinen Appetit auf Nutztiere. Trotzdem wollten die Zweibeiner seinen Pelz. Mehrere Treibjagden waren vergeblich. Doch dann lief der "Tiger" einem Förster vor die Flinte. 100 Mark bekam der Schütze aus Weißkollm für seinen Treffer. Noch heute kann der "Tiger von Sabrodt" im Stadtmuseum Hoyerswerda besichtigt werden. Der Wolf wurde präpariert.

Wölfe in der Oberlausitz

Immer wieder wechselten Wölfe aus der einstigen Görlitzer Heide, einem riesigen Waldgebiet an der Westgrenze von Polen, über die Neiße in die Oberlausitz. In der DDR machten die Jäger kurzen Prozess. Die Eindringlinge wurden abgeschossen. Manchmal verschwanden die Wölfe auch von selbst wieder und da schenkten sich Jäger in der Oberlausitz schon mal den Gipsabdruck einer Wolfsfährte zum Geburtstag. Geflüstert wurde es Ende der 1990er-Jahre in der Jägerschaft: Auf dem Truppenübungsplatz Oberlausitz sollen Wölfe hausen. Am 16. Juli 2001 bestätigte ein Artenschutzexperte des sächsischen Umweltministeriums: "Auf dem Truppenüberungsplatz ist ein Rudel mit sechs Tieren beobachtet worden, wahrscheinlich sind die Wölfe da heimisch geworden." Wölfe in freier Wildbahn Bildrechte: Bundesforst

Jubel und Ablehnung

Viele Menschen, vor allem Naturschützer, bejubelten die Wiederansiedlung der Wölfe. Jäger und Landwirte bekamen Sorgenfalten auf der Stirn. Wie einst beim "Tiger von Sabrodt" kochte die Gerüchtesuppe: Die Wölfe seien von militanten Naturschützern ausgesetzt worden. Die Wölfe seien keine reinrassigen Tiere, sondern irgendwelche Mischlinge, vielleicht verwilderte Hunde.

Zunächst aber schafften die Einwanderer zahlreiche Arbeitsplätze in den Behörden. Ein Wolfsbüro in Rietschen wurde eingerichtet, im Umweltministerium saßen an einigen Schreibtischen plötzlich Wolfsverantwortliche. Biologen hefteten sich an die Fährte der grauen Räuber. Monatelang lagen die staatlich bezahlten Experten vergeblich auf der Lauer. Die ersten Bilder von einem privaten Filmteam waren dann eine Sensation. Die Aufnahmen bewiesen es: Die Wölfe sind wieder da! Jede Sichtung wurde anschließend registriert und gefeiert. Unterdessen gediehen die Wölfe in den ausgedehnten Kiefernwäldern der Lausitz prächtig. Ein Schutzprogramm für Wölfe wurde gleichermaßen in Sachsen und Brandenburg aufgelegt.

33 Schafe in einer Nacht

Die Wölfe breiteten sich aus, suchten sich immer neue Reviere. Die Jäger waren die ersten Leidtragenden. Das Wild blieb länger in der Deckung. Abschüsse wurden schwieriger. In der Jägerschaft regte sich erster Unmut. Dagegen waren viele Förster für den Wolf. Der Wildverbiss verringerte sich, das sei gut für den Wald, argumentierte damals ein Förster auf einer Jagdversammlung bei Weißwasser. So teilte sich nach kurzer Zeit auch die Jägerschaft in Wolfsbefürworter und Wolfsgegner.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Auch die Menschen auf dem Land waren und sind geteilter Meinung. Jahrhundertelang war der Wolf hier der gefürchtete Räuber. Nun ist er es wieder. In einer Nacht verlor ein Schäfer in Rohne bei Weißwasser 33 Schafe. Ein Rudel Wölfe richtete im März 2004 in seiner Herde das erste Blutbad nach ihrer Rückkehr auf deutsches Territorium an.

Zu viel Wirbel - zu viel Bürokratie

Die Landwirte müssen sich nunmehr auf den Wolf einstellen. Mancher Hobby-Schäfer verzichtete deshalb auf seine vierbeinigen Rasenmäher. Einige Landwirte schafften sich teure Herdenschutzhunde an. Andere versuchen mithilfe lautstarker und streitbarer Esel die Wölfe von ihren Schafen fernzuhalten. Bildrechte: MDR/Stefan Simank

Wieder andere nutzen die staatlich geförderten Elektrozäune, um ihre Nutztiere zu schützen. Doch Wölfe sind lernfähig. Auch das Flatterband und Elektrozäune wurden bereits überwunden. Die kleine Anstrengung lohnt sich, denn eine leckere Beute wartet jenseits der Sperren auf den Wolf. Das Risiko für den Beutegreifer ist zudem gleich "NULL". Er ist ein streng geschützt von der EU. Auch bei oder nach einem Raubzug erwartet Isegrim keine rächende Kugel. Vielmehr kann er sich auf seinem vollen Bauch ausruhen. Der betroffene Landwirt soll für jedes gerissene Tier eine Entschädigung bekommen. Theoretisch funktioniert das, aber in der Praxis scheint es Probleme mit der Entschädigung zu geben.

Nicht nur der bürokratische Aufwand für eine Entschädigung ist gewaltig, auch ist es manchmal schwer, den Wolf als Täter nachzuweisen, sagt ein Schäfer aus der Umgebung von Niesky. Zudem sei das Thema emotional so aufgeheizt, dass er wegen eines gerissenen Schafes nicht in den Focus der Öffentlichkeit geraten möchte. Deshalb verzichtet er auf eine Anzeige. Der Schäfer kennt mehrere Nutztierhalter in der Oberlausitz, die es ähnlich halten.

Artenschutz ist Herzenssache

Die Wölfe breiten sich immer mehr in Deutschland aus. Nach Angaben des Bundesamtes für Naturschutz leben derzeit 46 Rudel, 15 Paare und mehrere Einzeltiere in freier Wildbahn, die meisten davon in Sachsen und Brandenburg. Damit nimmt die Zahl der sogenannten Problemwölfe zu. Die verhaltensauffälligen Tiere zeigen keine Angst vor Menschen oder reißen wiederholt Nutztiere. Bislang stehen auch diese Problemwölfe unter Schutz und dürfen nur im absoluten Einzelfall geschossen werden. Nun fordert Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt eine beschränkte Abschussfreigabe für Wölfe.

Der Wolf hat bei uns keine natürlichen Feinde. In einem dicht besiedelten Land wie bei uns müssen der Ausbreitung Grenzen gesetzt werden. Mir scheint, wir sind an einen Punkt angekommen, an dem gehandelt werden muss. Christian Schmidt Bundeslandwirtschaftsminister

Landwirtschaftsminister Schmidt sagte, in anderen Ländern gebe es bereits eine Obergrenze für die Zahl der Wölfe und eine beschränkte Abschussfreigabe. "So etwas brauchen wir auch in Deutschland." Der Wolf sei kein jagdbares Wild, aber eine Regulierung des Bestandes müsse möglich sein. "Es geht nicht darum, den Wolf wieder aus Deutschland zu vertreiben. Wir müssen ihn einhegen", forderte der CSU-Politiker.

Der Bautzener Landrat Michael Harig (CDU ) begrüßt den Vorstoß. "Es ist endlich ein gewisses Problembewusstsein entstanden und das brauchen wir auch, weil wir ja über das Land bis hin zum Bund und zur EU die Sensibilisierung für das Thema erreichen müssen, da wir uns auf dem Gebiet des europäischen Artenschutzes bewegen. Änderungen sind eben nur dort möglich", sagte der Hobby-Schafzüchter als gewählter Chef des Landratsamtes.

Landrat Michael Harig Bildrechte: dpa Ich hoffe sehr, dass sich da etwas bewegt, weil die gegenwärtigen Zustände unerträglich sind. Der Wolfsmanagmentplan des Freistaates Sachsen ist sicher eine Grundlage. Aber er ist so interpretierbar, dass es schwierig ist, die entsprechenden Anträge, beispielsweise zur Entschädigung nach einem Wolfsriss oder gar zum Abschuss eines Problemwolfes zu stellen. Michael Harig Landrat Bautzen

Es gehe nicht darum den Wolf in Frage zu stellen, sagte der CDU-Politiker. Die Ausbreitung des Wolfes verursache aber eben diese Konflikte mit Nutztierhaltern. Und dieses Problem müsse gelöst werden. Artenschutz liege ihm am Herzen, betont Harig, der in seinem Heimatdorf Sohland an der Spree Schafe züchtet. Nur wenige Kilometer weiter am Hohwald waren in den vergangenen Monaten Wölfe von einer Fotofalle abgelichtet worden. Noch darf der Wolf auch in Sachsen nicht geschossen werden, obwohl er trotz des Widerstandes der Naturschutzverbände, ins Jagdrecht aufgenommen wurde. Dort genießt der graue Räuber eine ganzjährige Schonzeit.

Wolf als Wahlkampfthema

Geht die ganzjährige Schonzeit des Wolfes in Sachsen dem Ende entgegen? Es mute schon seltsam an, dass die Union den Wolf nunmehr zu Thema mache, sagt ein Jäger und CDU-Mitglied aus Niesky. Insbesondere im Norden des Landkreises Görlitz ist die Jägerschaft nicht zufrieden. Es gäbe zu viele Wölfe, der Bestand müsse reguliert werden, ist auf Versammlungen in der Oberlausitz zu hören.

"Wenn die Landesregierung nicht reagiert, wählen wir im Herbst geschlossen AfD. Die brauchen in Dresden einen Denkzettel", fasst ein Weidmann aus Kodersdorf bei Görlitz die Stimmung an der Neiße zusammen. Bereits 2009 hatten Bürgerinitativen und Jäger rings um Hoyerswerda vergeblich gegen die Wölfe mobil gemacht und ihre Wiederansiedlung in einer Kulturlandschaft als Irrweg bezeichnet.

Christian Berndt Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Es sind ja viele Zuwanderer da, ob das nun der Waschbär ist oder der Marderhund, wir regulieren diese Beutegreifer ja auch. So müssten auch die Bestände vom Wolf reguliert werden. Christian Berndt Jagdverband Niederschlesische Oberlausitz

In den vergangenen Monaten hatte bei Bautzen das sogenannte Rosenthaler Rudel für Schlagzeilen gesorgt. Selbst der 1,40 Meter hohe Elektrozaun war für die Wölfe kein Hindernis mehr. Mehrfach bediente sich das Wolfsrudel bei dem Schafszüchter. Daraufhin forderte unter anderem der Bautzener Landrat Michael Harig den Abschuss der Problemwölfe.

Bildrechte: MDR / Viola Simank Doch die strengen Artenschutzkriterien erlauben das nicht, stellte daraufhin Ende Oktober das sächsische Ministerium für Umwelt und Landwirtschaft fest. Wölfe dürfen nur entnommen, das heißt gefangen oder getötet werden, wenn sie eine Gefahr für den Menschen darstellen oder wenn sie mehrfach alle Schutzmaßnahmen überwinden. Niedersachsen hatte im vergangenen Frühjahr als erstes und bisher einziges Bundesland aus Gründen der Vorsorge und Gefahrenabwehr angeordnet, einen Wolf zu töten. Mildere Mittel der Vergrämung waren nicht erfolgreich.

Pro und kontra Wolf

Der Wolf sorgt für Streit auch in Familien. Sie spalten sich in Wolfsbefürworter und Wolfsgegner. Letztere lehnen das Raubtier ab: "Alle wildlebenden Wölfe in unserer Region erschießen. Ich bin für die Menge der Wölfe nicht zu haben", sagt ein Familienvater in Görlitz auf der Straße. Seine Tochter ist für den Wolf: "Wir haben hier genug Platz und vor allem Wild, da können auch wieder Wölfe leben. Gefressen werden Menschen doch nur im Märchen." Rund 150 Menschen demonstrierten im Herbst in Bautzen gegen das Wolfsmanagement in Sachsen. Bildrechte: MDR/Matej Zieschwauck

In Polen ist der Wolf streng geschützt. Jäger aus der Görlitzer Nachbarstadt Zgorzelec sagen: "Wir schießen keine Wölfe. Das ist zu gefährlich, denn die stehen unter Schutz." Zudem gebe es genug Wild. Solange Rehe, Hirsche und Wildscheine noch in großer Zahl auf freiem Feld stehen, spielen die Verluste durch Wölfe keine Rolle. Ganz anders ein Jäger aus Tschechien im Schluckenauer Zipfel: "Der Wolf gehört nicht hierher." Dann grinst der nordböhmische Weidmann, nimmt einen großen Schluck aus dem Bierglas und zeigt auf seinen Rucksack in der Ecke der kleinen Kneipe. "Den Klappspaten, den haben wir hier immer dabei."

In Sachsen und Brandenburg sind in den vergangenen Jahren einige Wölfe gefunden worden, die illegal abgeschossen wurden. Doch die Schützen konnten bislang nicht ermittelt werden.

Die sächsischen Grünen lehnen jeden Abschuss ab, auch das Konzept einer beschränkten Abschussfreigabe. "Es muss darum gehen, das Zusammenleben von Wolf, Mensch und Weidetieren in einen verträglichen Ausgleich zu bringen", erklärt Wolfram Günther, agrarpolitischer Sprecher der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im Sächsischen Landtag. "Wir Grünen schätzen die Rückkehr der Wölfe als Wiederherstellung natürlicher Verhältnisse ein, die neben allen Anpassungsschwierigkeiten insgesamt als Gewinn zu betrachten ist."

Bezüglich der Bestandsregulierung, also des Abschusses, den der Bundesagrarminister fordert, sind wir anderer Meinung. Uns geht es allein darum, das Zusammenleben von Wolf, Mensch und Weidetieren in einen verträglichen Ausgleich zu bringen. Wie sich auch in Sachsen bereits bestätigt, sind dabei gerade reviertreue stabile Wolfsfamilien, neben den Präventionsmaßnahmen der sicherste Schutz vor Übergriffen. Wolfram Günther Sächsische Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Die Wölfe in Sachsen hätten in den meisten Fällen bereits gelernt, dass die Weidetiere geschützt sind und dadurch keine leichte Beute darstellen und geben diese Erfahrungen an den Nachwuchs weiter, argumentieren die Grünen. Werden erwachsene Wölfe abgeschossen, könnten die Reviergrenzen des Rudels nicht mehr verteidigt werden. Dann können fremde Wölfe in das Gebiet eindringen und größeren Schaden verursachen. Junger Wolf in freier Wildbahn Bildrechte: Bundesforst