In Hoyerswerda hat es am Sonntagvormittag in einem Hochhaus gebrannt. Ein Polizeisprecher sagte dem MDR, Anwohner hätten auf einem Balkon in der 7. Etage Feuer entdeckt. Die Flammen hätten noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr auf die Wohnung übergegriffen. Diese sei derzeit nicht bewohnbar. Personen seien jedoch nicht verletzt worden. Die Polizei geht von fahrlässiger Brandstiftung aus. Rettungskräfte waren mit einem Großaufgebot zu sogenannten Zuse-Hochhaus ausgerückt.

Im siebten Stock dieses Hochhauses in Hoyerswerda hat es gebrannt. Bildrechte: MDR/Lausitznews Jens Kaczmarek