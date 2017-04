Am Sonntagvormittag sind mehrere Feuerwehren nach Jonsdorf im Zittauer Gebirge gerufen worden. Dort stand ein Wohnhaus mit angrenzendem Ferienhaus in Flammen. Ein Polizeisprecher sagte, die Löscharbeiten dauerten bis in den Nachmittag. Nach seinen Angaben war zunächst unklar, ob die Brandermittler noch am Sonntag ihre Arbeit aufnehmen können. Gerüchte, wonach mit dem Feuer möglicherweise ein Einbruch vertuscht werden sollte, wollte der Beamte aus dem Lagezentrum zunächst weder bestätigen noch dementieren. Man könne entsprechenden Hinweisen erst nachgehen, wenn die Brandruine abgekühlt sei. Die Löscharbeiten gestalten sich auch deshalb schwierig, weil das Anwesen abgelegen liegt.

Bildrechte: MDR/Rico Löb