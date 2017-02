Der Himmel ist grau über dem Emsland im Frühling 1945. Schneeregen fällt, Soldaten der deutschen Wehrmacht haben sich alte Wolldecken über die Schultern gezogen, um den nasskalten Wetter zu trotzen. Durchfroren sind die Hände, rot von der Kälte sind die müden Gesichter unter dem Stahlhelm. Trotzlos ragt das noch unzerstörte Eisenbahnviadukt in die Höhe. Auf der Straße zwischen einem Bogen, haben Feldgendarmerie und Infanterie einen Kontrollpunkt aufgebaut und mit Stacheldraht und Maschinengewehr gesichtert. Eine Szene, die Zaungästen in Obercunnersdorf auch noch 72 Jahre nach dem Kriegsende frösteln läst.

Mir wird eiskalt und das liegt nicht am Wetter. Auf einmal werden die Erzählungen des Vaters aus dem Krieg Realität, hier in Obercunnersdorf, direkt vor meiner Haustür. Anwohnerin Obercunnersdorf

Das Ende des Zweiten Weltkrieges ist in diesen Tagen in die Oberlausitz zurückgekehrt. In Görlitz, Großschönau und in Obercunnersdorf entstehen Szenen für den Kinofim "Der Hauptmann". Frierende Kleindarsteller in einer Drehpause.

Das Drehbuch stammt von Robert Schwentke, der gleichzeitig auch Regie führt. Schwentke gilt als Spezialist für riskante Gratwanderungen und feierte damit einige Erfolge in Hollywood. Beim Thriller "Flightplan" hat er mit Jodie Foster zusammen gearbeitet, inszenierte u.a. die Actionkomödie "Red", in der sich Morgan Freeman als Agent und Bruce Willis als Killer gegenüberstehen.

Parallelen zum Hauptmann von Köpenick?

Der derzeit in der Oberlausitz gedrehte Film hat nur wenig mit dem Hauptmann von Köpenick zu tun. 1906 hatte sich ein Schuhmacher als preußischer Hauptmann verkleidet und das Rathaus in Köpenick überfallen. Mehrfach wurde der Stoff verfilmt. "Die Idee für den Spielfim entstand vor mehr als zehn Jahren und ist eine abgründige Köpenickiade aus dem Jahr 1945, sagt Produzent Frieder Schlaich.

Wahrscheinlich musste der Stoff und wir selbst zehn Jahre reifen, damit wir ihn jetzt richtig in Szene setzen können. Wir sind froh, dass Robert Schwentke mit seinen Hollywooderfahrungen die Regie führt. Frieder Schlaich | Produzent

Der Film greift das Ende des Zweiten Weltkriegs auf. Die soziale Ordnung in Deutschland liegt in Trümmern. "Was funktioniert noch, wieviel Bürokratie bleibt? Es geht um Macht und Gier!", erklärt der Produzent und damit ist das Thema zeitgemäß und bei den vielen Konflikten in der Welt auch aktuell.

Wo bleibt die Moral?

Ein Feldgendarm in einer Drehpause - erkennbar an der nicht filmzeitgemäßen Filterzigarette. Mit der Wehrmacht geht es bergab, die Truppe zerfällt. Vom Westen drängen die Alliierten, im Osten kann keiner mehr den Vormarsch der Sowjetarmee stoppen. Die Anzahl der Fahnenflüchtigen steigt derart dramatisch, dass versprengte Soldaten automatisch als Deserteure erschossen werden. Dramatische Einzelschicksale spielen sich ab. Es gibt kein Recht mehr. Stattdessen regieren Gesetzlosigkeit und willkürliche Tötungen.

So macht eine Gruppe betrunkener Hauptmänner erbarmungslos Jagd auf einen 19-jährigen Gefreiten, mehr aus mörderischem Spaß, denn aus Pflicht. Das Drehbuch greift eine angeblich wahre Geschichte auf.

Der Gefreite Willi Herold hetzt durch die Landschaft, irrt durch ein Gehölz und ist völlig verzweifelt, fast am Ende. Doch der Gejagte entgeht, wie durch ein Wunder, seinen Jägern. Doch nun wird der junge Soldat nicht nur von Bauern verfolgt, die er bestohlen hat, um zu überleben.

Auch seine eigene Truppe, seine Kameraden verfolgen ihn, weil sie ihn für einen Deserteur halten. Durchnässt, verschlissen und halbverhungert und kurz vor dem Erfrierungstod, macht Herold im Emsland einen folgenschweren Fund im Wald: Eine mit Orden behangene Hauptmannsuniform der Luftwaffe. Sie sichert ihm das Überleben. Trotz des falschen Rangs folgt ihm bald eine wachsende Gruppe an Soldaten. Gemeinsam versuchen die versprengten Kämpfer das Beste aus ihrer Situation zu machen.

Wie der Film ausgeht wollen die Macher nicht preisgeben.

Experten für die Kleinigkeiten

In Obercunnersdorf wird in diesen Tagen eine der Schlüsselszenen der deutsch-polnisch-französischen Gemeinschaftsproduktion gedreht. Fast alle Hauptdarsteller sind vor Ort und mehr als 20 Komparsen. Dazu kommt etwa ein Team von 70 Leuten, erklärt Irene von Alberti von der Berliner Produktionsfirma Filmgalerie 451. "Wir haben uns aus zwei Gründen für Görlitz und die Oberlausitz entschieden, einmal aufgrund der Förderung durch die mitteldeutsche Medienförderung MDM und aufgrund der guten Motivlage."

Namhafte Schauspieler versetzen Obercunnersdorf zurück in die brutale Zeit der Naziherrschaft. Eine Hauptrolle hat der deutsche Schauspieler Milan Peschel übernommen. In Weihnachten war er als Sam Hawkens bei einer Neuverfilmung von Winnetou bei einem Privatsender zu sehen. Vor der Kamera stehen auch Frederick Lau, der gerade noch in den Kinofilmen "SMS für Dich" und "Das kalte Herz" begeisterte und Max Hubacher. Der 23-jährigen Schauspieler gewann bereits den Schweizer Filmpreis als bester Darsteller. Jede Kleinigkeit muss stimmen! Selbst der rechte, nicht abgedunkelte Scheinwerfer ist gewollt.

Auch die Kleindarsteller sind wichtig. Jürgen Vend hat sogar gewissermaßen eine Doppelrolle. Er überwacht mit seinem Maschinengewehr im Film die Dorfstraße, sichert die Kontrollstelle. Gleichzeitig hat der einstige Zugführer der Bundeswehr seine Filmkameraden genau im Blick, überwacht auch sie.

Die Szenen müssen militärisch korrekt sein. Die Soldaten müssen ihre Waffen richtig tragen oder anwenden. Die militärischen Umgangsformen der damaligen Zeit sollten möglichst authentisch sein. Jürgen Vend MG-Schütze / Militärberater

Premiere bei der Berlinale

Die meisten Szenen, die in der Oberlausitz bzw. in Görlitz gedreht werden sollten, sind bereits im Kasten. Deshalb setzt das Filmteam nach Breslau um. Dort sollen Szenen in einem Kriegsgefangenenlager gefilmt werden. Kostengünstig, meint Produzent Schlaich, denn wir können die Kulissen von einer anderen polnischen Produktion nachnutzen. Offenbar scheinen derzeit Filme, die sich mit dem Zweiten Weltkrieg auseinandersetzen, Quotenbringer zu sein. Das trifft auf diese Produktion wahrscheinlich nicht zu, meint Schlaich.

Es ist ein sehr, sehr schwieriger Stoff, denn wir zeigen schonungslos die harte Wahrheit im Dritten Reich. Es geht um die Täter. Die Produktion ist ein Risiko, sowohl im Stoff als auch vom Finanziellen. Frieder Schlaich Produzent