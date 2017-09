Florian Rietzschel ist 11 und ein echter Dampflokfan. Schon im April, als noch gar nicht klar war, wo die Reise der alten Bautzener Dampflok hingeht, plünderte er sein Sparschwein. Er kratzte 50 Euro zusammen, um sie für den Erhalt der alten Lok zu spenden. Und vor allem dafür, dass die Lok 528056-5 in seiner Stadt bleiben kann. "Naja, ein bisschen traurig war ich schon, dass sie nicht mehr am Bahnhof steht, denn die Lok gehört ja irgendwie zum Bahnhof dazu", bedauert er am Montag. "Aber es geht halt nicht anders, wenn hier gebaut wird."



Dass er das Spektakel - das Umsetzen der Lok auf die Packhofstraße - neben vielen anderen Liebhabern mitverfolgen kann, hat er seinem Direktor zu verdanken. Der hat Florian nämlich am Montag vom Unterricht befreit. Und während der 11-Jährige noch aufmerksam das Rangieren und den schweißtreibenden Transport durch die Bautzener Innenstadt verfolgt, träumt er schon von seinem neuen Einsatz für die Lok: Die braucht nämlich dringend neue Farbe. Und da will er unbedingt mitpinseln.



Quelle: MDR/dk