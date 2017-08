Im Fall des 21-jährigen Asylbewerbers "King Abode" aus Bautzen hat sich jetzt Vize-Landrat Udo Witschas zu Wort gemeldet. Auf seiner Facebook-Seite erklärte er, am Montag das Innenministerium zum Handeln auffordern zu wollen.



Zugleich verteidigte er das Vorgehen des Landkreises in dem Fall. Dieser habe nur die Möglichkeit, auffällige Asylbewerber innerhalb des Landkreises in andere Einrichtungen zu verlegen. Das sei am Mittwoch dieser Woche erfolgt. Er reagierte damit auf Forderungen, den Libyer, gegen den laut Polizei mehr als 20 Ermittlungsverfahren laufen, einzusperren. "Dies dürfen wir nicht", so Witschas. Dass der 21-Jährige nur zwei Tage später wieder zu seiner alten Unterkunft im Bautzener "Green Park" zurückkehrte, kommentierte der Vize-Landrat mit folgenden Worten: