Außerdem sind Musik- und Tanzgruppen aus Norwegen, Ägypten, Weißrussland, Italien, Rumänien, Ungarn, dem Wendland, Polen, Thüringen, der Slowakei und natürlich der Lausitz beim Folklorefestival zu Gast. Nach dem Auftakt am Donnerstag in Bautzen geht es für sie Freitag nach Drachhausen in der Niederlausitz, wo es am Abend ein musikalisches Programm und regionale Spezialitäten auf drei Bauernhöfen gibt.

Die Gruppe I Trillanti aus Italien tritt am Sonnabend ebenfalls in Crostwitz auf. Bildrechte: PR

Am Sonnabend wird dann in Crostwitz weitergefeiert. Ab dem Nachmittag treten dort die Musikgruppen auf und sind auf den Höfen zu Gast. So gibt es unter anderem auf dem Bauernhof der Familie Kockel ein spezielles Folkloreprogramm. Dort präsentieren sich Gruppen, die Bräuche und Musik pflegen, die auf der Unesco-Liste des Immateriellen Kulturerbes stehen. Bis spät in die Nacht können die Besucher in Crostwitz die Musiker erleben, denn gegen 23 Uhr gibt es das "Crostwitz-Special" mit moderner und trationeller Folklore zum Mitfeiern.