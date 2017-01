Die Sammlung wurde in einem Außenlager der "Reichstauschstelle" auf Gut Dehsa im heutigen Kreis Bautzen eingelagert und sollte ursprünglich der Stadtbibliothek Leipzig zugeschlagen werden, Dort kam sie aber nie an. Bisher war davon ausgegangen worden, dass Soldaten der Roten Armee nach Ende des Zweiten Weltkriegs die 30 Bücherkisten in die damalige Sowjetunion mitnahmen. Stattdessen stieß ein Wissenschaftler im vergangenen Jahr bei Recherchen zu Raubkunst in der Stadtbibliothek Bautzen auf knapp 500 der als verschollen geltenden Bücher. Dort waren sie offenbar schon seit 1946 im Bestand. Wie die Tietz-Bücher damals nach Bautzen gelangten, ist bislang unklar.