Das Gelände am Rand von Krauschwitz birgt ein Geheimnis. Zwischen Kiefern stehen einige offenbar leere Baracken und eine Halle. Hier, hinter einem Rolltor, in der Halle einer Firma für Hebebühnen, baut die Freizeitunion Köbeln an ihrem neuen Festwagen für den großen Karnevalsumzug am Sonnabend in Bad Muskau.

Dort hat der Elferrat die fünfte Saison unter das Motto gestellt "Der EBM will's wagen, Götter, Mythen, Heldensagen!". Die Teilnehmer am großen Festumzug sollen sich mit ihren Themenwagen daran orientieren. Mehr als zwei Kilometer lang ist jedes Jahr der Festumzug. Die Teilnehmer kommen mit ihren abenteuerlichen Gefährten, Fußgruppen oder Kapellen nicht nur aus Sachsen, sondern auch aus Brandenburg in die Fürst-Pückler-Stadt.

Möglicherweise hat am Sonnabend der Festumzug in Bad Muskau mehr Teilnehmer, als die Stadt Einwohner, grinst ein Anwohner. Er freut sich schon.

Festwagenbauer beim Schaffen. Bildrechte: MDR/Uwe Walter Jeder Umzug ist von einem Geheminis umwittert, was werden sie bauen machen, was werden sie wohl zeigen? Anwohner Bad Muskau

Zwischen Frust und Lust

Die Freizeitunion aus Köbeln, einem Ortsteil von Bad Muskau, beteiligt sich seit Jahren am Karneval mit einem Festwagen. Doch in diesem Jahr bekam das bisher genutzte Gefährt keinen TÜV mehr. Verlassen steht der alte Anhänger in einer Baracke, an den Flanken eine unvollständige Narrenkappe und Motive aus dem Trickfilm von dem Teufelchen, der die Pfannkuchen geklaut hat. Dem maroden Festwagen der Köbelner fehlt der TÜV. Alternativen waren gefragt. Bildrechte: MDR/Uwe Walter

Ein Festumzug ohne Köbeln, ohne Freizeitunion? Ein Ding der Unmöglichkeit, meinten viele. Doch erst vor knapp drei Wochen fiel die Entscheidung. Der Verein rappelte sich auf und seit 14 Tagen wird in der Halle fast täglich an einem neuen Gefährt geschraubt, gesägt, gemalt, geschnitten. Frauen und Töchter schneidern unterdessen zu Hause die Kostüme. 55 Mitglieder zählt die Truppe. Zwei Drittel sind als Mitwirkende im Festumzug eingebunden.

Unter dem Schutz der Götter

Vor 42 Jahren ist die Freizeitunion als Jugendclub entstanden. Später wurde daraus der "Club der Zwanziger", dann der "Dreißiger" und dann nach der politischen Wende, entstand der Verein "Freizeitunion e.V. Die Truppe stand offenbar unter dem Schutz der Götter, denn viele Mitglieder von einst sind noch immer aktiv, grinst Vereinschef Hans Ulrich Jurk. Jetzt werden die eigenen Kinder oder Enkel als "Fußvolk" oder "Hilfskräfte" in das närrische Teiben einbezogen.

Bildrechte: MDR/Uwe Walter Das Thema für den Festwagen wird in einer launischen Runde beim Bier geboren und in den kommenden Tagen oder Wochen verfeinert. André Pohl Festwagenbauer

"Der Elferrat in Bad Muskau gibt das Thema vor und wir passen es traditionell an Köbeln an", grinst Vereinschef Hans Ullrich und zeigt auf den Festwagen hinter sich. Dieses Jahr etwas kleiner, aber feiner, ergänzt Andreas Rothe. Ein Dreiachser wird in diesem Jahr zum Blickfang beim großen Festumzug am Sonnabend.

Vom Hades bis zum Olymp

Die Köbelner haben sich an der griechischen Sagenwelt orientiert und die Zuschauer am Straßenrand dürfen gespannt sein, was ihnen die Freizeitunion bieten wird. Sie haben über dem Hades einen Olymp mit einem Tempel aufgebaut, auf dem sich so einige Götter vergnügen werden. Zeus darf nicht fehlen, aber auch nicht Prometheus und der Gott der Unterwelt.

Kleines Detail aus der Unterwelt am Festwagen. Bildrechte: MDR/Uwe Walter Liebevoll und aufwendig sind die kleinen Details am Wagen gestaltet. Da wird ein Zauberkessel mit dem entsprechenden Inhalt sicher für viel Freude beim Publikum sorgen und Poseidon, der Gott des Meeres, hat wahrscheinlich seine schönsten Mehrjungfrauen dabei.

Geheimnisvoller Felsen

Die Götter thronen ja bekanntermaßen über dem Olymp und diesen Berg haben die Wagenbauer als Felsen gestaltet. Im Innern verbirgt sich einige Technik, die die Zuschauer überraschen soll. Geplant ist, dass sich Pegasus, das fliegende Pferd aus einem Flammenmeer erhebt.

Bildrechte: MDR/Uwe Walter Der Testlauf am Mittwoch mit der Technik war beeindruckend. Hoffentlich funktionert alles auch am Sonnabend im Freien. André Pohl Festwagenbauer

Fußvolk sorgt für Stimmung

Die Freizeitunion setzt nicht nur auf den Festwagen beim großen Umzug in Bad Muskau. Mehr als 20 Frauen, Mädchen und Kinder bilden ein Schaubild, welches dem Meeresgott Poseidon gewidmet ist.

Bildrechte: MDR/Uwe Walter Die Akteure unten, die laufen, sorgen zusammen mit den Zuschauern für Stimmung. Nur mithilfe der Fußgruppe entsteht das ganz besondere Flair beim Umzug und nicht durch das Winken vom Festwagen. Hans Ulrich Jurk Wagenbauer